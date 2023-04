Чавушоглу обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию на Южном Кавказе (фото)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Вене с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Об этом турецкий министр написал в соцсети Twitter.

Он отметил, что во время встречи обсудил с Х.Шмид события в Украине и на Южном Кавказе.

#AGİT Genel Sekreteri Schmid’le Viyana’da yaptığımız görüşmenin gündemi Ukrayna ve Güney Kafkasya’daki gelişmelerdi.

Discussed regional developments in #Ukraine and South Caucasus w/@HelgaSchmid_SG of #OSCE. pic.twitter.com/DfDsIgROIR

