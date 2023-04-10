«Дело Трампа»: демократы еще не выиграли, демократия уже проиграла

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Дональд Трамп продолжает вести свою необъявленную предвыборную кампанию, в том числе и при помощи собственной социальной сети Truth social. В частности, в те дни, когда большинство американцев празднует Пасху, Трамп взбудоражил общественность, поделившись там постом «Третья мировая война». Подробностей 45-й президент США, правда, не привёл, но еще в феврале Трамп, напомнили наблюдатели, обвинял нынешнего президента США Джо Байдена в том, что тот подталкивает страну к третьей мировой войне.

Но теперь и наблюдатели, и политики, и эксперты рассматривают активность Трампа через призму возбужденного против него уголовного дела.

4 апреля экс-президент США предстал перед окружным судом Манхэттена, где ему предъявлено обвинение по 34 пунктам. На юридическом зыке это называется фальсификацией финансовой отчётности с целью повлиять на мнение избирателей. В реальности Трамп платил сотни тысяч долларов за молчание тем, кто мог раскрыть подробности его амурных похождений.

Так, по версии обвинения, Трамп заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она не распространялась о «любви» с ним. Еще 30 тысяч долларов компания American Media Inc. (AMI) заплатила бывшему швейцару Трамп-тауэр — тот утверждал, что знает о внебрачном ребёнке Трампа. Наконец, та же AMI заплатила 150 тысяч долларов женщине, которая утверждала, что у нее были соответствующие отношения с Трампом. Как утверждает обвинение, «за 12 дней до всеобщих президентских выборов — специальный советник (речь идет о Коэне, который занимал эту должность в Trump Organization — прим. Би-би-си) перевел 130 тысяч долларов адвокату актрисы фильмов для взрослых. Советник, который с тех пор признал себя виновным и отбыл срок в тюрьме за незаконное участие в избирательной кампании, осуществил платеж через подставную корпорацию, финансируемую через банк на Манхэттене». Сами по себе «выплаты за молчание» как бы не наказуемы. Но если они вносятся в ведомости под названием «юридических услуг» или еще чего-нибудь, то это уже нарушение финансовой отчётности. А если такое происходит во время предвыборной кампании, то это уже можно квалифицировать как фальсификацию документов с целью повлиять на мнение избирателей. А это уже уголовное преступление.

Конечно, разумнее всего предоставить разбираться с этим американской юстиции и американским же избирателям. В конце концов, это их страна. Можно отпускать язвительные шпильки, что Белый дом ждал массовых уличных волнений, но все ограничилось несколькими десятками сторонников и противников Трампа перед зданием суда. Можно, наконец, заметить, что Дональд Трамп пришёл в политику из большого бизнеса уже далеко не молодым человеком и, похоже, так и не усвоил до конца принцип Quod licet Jovi, non licet bovi: того, что вполне сходило с рук бизнесмену с миллиардным состоянием, в мире большой политики уже не простят. Особенно если Трамп, по мнению многих, пересек и политические «красные линии», начиная от приглашения в свою команду Майкла Флинта, работавшего на «симоньяновское» RT, и заканчивая отказом признать результаты выборов 2020 года, где уже победа досталась не ему.

В какой степени Трамп несёт пусть не правовую, но морально-политическую ответственность за нашумевший штурм Капитолия — вопрос, который тоже стоило бы озвучить. Наконец, есть и такая тема, как потенциальная опасность прихода на высшие государственные посты людей без должного политического опыта, пусть даже они озвучивают при этом приятные ушам многих избирателей популистские лозунги. В США о «копании в грязном белье» кандидатов на высшие посты говорят даже с гордостью: в политику не должны приходить люди с нечистыми руками и нечистой биографией. И все это звучит очень убедительно и красиво. Но… судебный процесс пришёлся как раз на то время, когда Трамп заявил о своих планах вновь бороться за Белый Дом.

Шансы Трампа оценивают по-разному, но они в любом случае «выше нуля». И у Байдена, и у соперников по Республиканскому лагерю есть основания видеть в Трампа достаточно опасного конкурента. Неслучайно, что и сам экс-президент, выступая перед своими сторонниками, заявляет, что все уголовное дело против него — это «козни демократов», а он невиновен. Вряд ли, конечно, Трамп «пошёл бы в сознанку» при первых же признаках судебной грозы.

Но… просто попытаемся представить себе, какой поднялся бы визг, если бы судебный процесс против потенциального кандидата в президенты стартовал бы не в США, а на постсоветском пространстве — например, в Азербайджане. Какие гневные статьи публиковали бы сейчас «грантовые» порталы, какие сюжеты готовили бы «Настоящее время», радио «Свобода» и «Голос Америки», сколько иностранных дипломатов посчитали бы своим долгом присутствовать на заседании суда и какие пресс-релизы строчили бы дипмиссии, в том числе посольство США, густо пересыпая их терминами вроде «политическое преследование», «право на прозрачное и объективное судебное разбирательство», «политически мотивированный процесс», «политические заключённые» и т.д. И понятно, как усердствовали бы здесь и NDI, и прочие фонды и организации, связанные именно с Демократической партией США. Тем более что Вашингтон и не думает отказываться от «борьбы за демократию» в других странах.

Президент США Джо Байден регулярно собирает в США саммиты «за демократию», приглашая туда персонажей вроде Никола Пашиняна, и, похоже, не очень любит при этом вспоминать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что в результате американской политики «продвижения демократии» сама по себе эта идея оказалась скомпрометированной. И самое главное, виновен ли проштрафившийся оппозиционный политик или нет, никого из штатных (в том числе «штатовских») оценщиков демократии уже бы не интересовало. Судя по всему, в понимании американских демократов в кавычках и без в США любой человек, сделавший шаг в мир политики, живет под жесточайшим наблюдением всех и вся, и ему не простят ни малейшего промаха. А на постсоветском пространстве любое выступление против власти должно превращаться в индульгенцию на все случаи жизни. Разделять демократию и охлократию, вычищать из политики субъектов с размытыми моральными нормами, коррупционным «шлейфом», наконец, равенство перед законом — все это, по мнению «оценщиков демократии», для Азербайджана слишком большая роскошь. Особенно если эти субъекты с далеко не чистыми руками успели отметиться в сотрудничестве с американскими грантодателями. И это не только в США. Можно вспомнить и коррупционные скандалы в Европарламенте, и жесткий разгон акций протеста против макроновской пенсионной реформы…

Так что соответствовать самому собственным лозунгам и тем более тем требованиям, которые предъявляются к другим — это для многих по-прежнему невыполнимая задача.

Нурани, обозреватель