Средний коридор: новые реалии

124 Просмотров

«Переговоры прошли в тёплой и дружественной обстановке» — эта привычная многим фраза из официальной хроники как нельзя лучше характеризует встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Встреча прошла не в Баку, а в Габале. Причем после переговоров и совместного выхода к прессе Ильхам Алиев показал Ираклию Гарибашвили Габалу — с ее парками, отелями и новым комплексом ASAN.

Но эти протокольные детали не отменяют серьёзности вопросов, которые обсуждались в Габале.

О стратегическом партнёрстве Азербайджана и Грузии можно рассказывать до бесконечности. Инвестиции, транспорт, экономика, энергетика, совместные военные учения, туризм, гуманитарная сфера — даже простое перечисление тех сфер, где Азербайджан и Грузия активно сотрудничают на двусторонней и многосторонней основе, выйдет далеко за рамки этой статьи. После переговоров с Гарибашвили Ильхам Алиев заявил журналистам: «Грузия и Азербайджан на протяжении многих лет находятся в тесной связи друг с другом. Мы – друзья, союзники, наши народы связывают узы братства. Все обсуждаемые вопросы преследуют одну цель – углублять двустороннее сотрудничество и предпринимать все необходимые шаги для будущего наших народов».

А теперь важность этого сотрудничества возрастает. Прежде всего,

Но, пожалуй, наибольшее внимание экспертного сообщества привлекало и привлекает сотрудничество в сфере транзита и логистики. По территории Грузии проходит два экспортных трубопровода — Баку-Супса и «большая труба» Баку-Тбилиси-Джейхан. Через Грузию проходит и Южный Газовый коридор. Теперь к этим проектам добавился и энергомост через Чёрное море в Румынию и Венгрию. Через Грузию проходит и железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Это, конечно, общеизвестные факты. Но они получают новое прочтение сегодня, когда в фокусе внимания политиков и экспертов находится проходящий по территории Азербайджана и Грузии Средний, или Срединный, коридор, который теперь, на фоне украинской войны, санкций против РФ и блокировки транспортных коридоров, считавшихся традиционными, находится в центре внимания.

Более того, нынешний визит Гарибашвили в Азербайджан состоялся по горячим следам переговоров президента Азербайджана с главами государств Центральной Азии. Визит Ильхама Алиева в Душанбе завершился только накануне. Перед этим — активный обмен визитами на высшем уровне с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.

Можно долго гадать, какие именно договорённости были достигнуты в ходе переговоров Ильхама Алиева на центральноазиатском векторе, что потребовался не объявленный ранее визит Гарибашвили в Азербайджан. Но глава правительства Грузии открыто заявил о планах по расширению транзита. По словам Гарибашвили, «мы совместно, скоординировано работаем над проектом Среднего коридора». Как добавил грузинский лидер, в Грузии строится новый порт, а через год расширится деятельность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. «Тем самым мы сможем привлечь больше грузов посредством Среднего коридора», — добавил он.

А теперь — немного «закадровых» подробностей. Проекты, которые становились реальностью благодаря политической воле и дипломатии Азербайджана и президента нашей страны Ильхама Алиева, будь то ЮГК или железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, сегодня оказались востребованы как никогда. Проект Среднего коридора сегодня остро необходим и Западу, и Востоку. И теперь для его реализации Баку и Тбилиси обсуждают уже не идеи, а конкретику в привязке к уже существующим проектам. Которые задумывались и строились «с запасом», то есть с возможностью нарастить пропускную способность. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс из экономического проекта становится геополитическим — со всеми вытекающими, и это действительно в интересах практических всех участников Среднего коридора и на западе, и на востоке.

Теоретически здесь уже можно поставить точку. И отметить, что Средний коридор обещает и Азербайджану, и Грузии и новые рабочие места, и инвестиции, и рост интереса внешних партнёров, и даже гарантии безопасности. Это действительно взаимовыгодное сотрудничество.

Но есть еще одна сторона вопроса. Средний коридор опять прошёл мимо Армении. Той самой Армении, у которой был уникальный шанс наконец получить свой кусок «транзитного пирога» за счет Зангезурского коридора. Но в Ереване, как всегда, слишком затянули вопрос, не успели помириться с Турцией и даже не нашли времени передать Азербайджану координаты «входа» на свою территорию восстанавливаемой железной дороги.

И теперь эта страна, упустив шансы на нефтяной и газовый транзит, пролетает и мимо Среднего коридора. И в этом не виноват никто, кроме самого Еревана.

Отдел политики Minval.az