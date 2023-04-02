Позиция официальных иранских властей на действующее положение в регионе и на политику Азербайджана по вопросам двусторонних и многосторонних отношений не оставляет сомнений в том, что Тегеран сделал однозначный выбор в пользу жесткой конфронтации. Внешнеполитическое ведомство Исламской Республики намеренно идет на уничтожение последних хрупких мостов, которые все еще имеются, и оставляют надежду на оздоровление атмосферы двусторонних связей.

Стилистика последних посланий и месседжей Тегерана в адрес Баку выглядит лукаво. Даже если в иранских кругах имеются трезвые политики, придерживающиеся относительно взвешенных взглядов, воинственно настроенная часть истеблишмента нарочито идет на ужесточение положения, видя смысл в пересечении точки не возврата.

И зачем же радикалам от дипломатии и военно-политических кругов нужен окончательный разрыв?

Вместо того чтобы избегать крайностей и сгущения обстановки, представители непримиримых берут на вооружение тактику диктата, полагая, что он окажется в состоянии сломить непреклонный дух Баку в отстаивании своих суверенных прав.

Намедни официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канани в твиттер- аккаунте отметился непонятной постановкой, которая указывает на потерю контроля за логикой.

С какой стати он, будучи представителем инстанции, откровенно проповедующей курс азербайджанофобии, вдруг «советует братьям-мусульманам Азербайджана быть осведомленными об истинных намерениях сионистского врага»? И что это за истинные намерения, которые не дают покоя южному соседу?

Если представитель МИД и стоящая за ним колонна единомышленников действительно рассматривают граждан Азербайджана как братьев по вере, то из каких соображений раскручивают враждебную политику в отношении соседней страны?

Канани пишет о соглашении между Израилем и Азербайджаном, отталкиваясь не от очевидных мотивов, а из домыслов, которые никак не вяжутся со складывающимся положением. Вот фрагмент из твиттер-сообщения, над которым стоило бы поразмыслить ради поиска смысла: «Мы попросили правительство Азербайджана относительно слов министра иностранных дел сионистского режима разъяснить ситуацию вокруг соглашения с Азербайджаном о формировании единого фронта против Ирана. Представитель Министерства иностранных дел Азербайджана уклонился от ответа и выдвинул новые обвинения в адрес Ирана. Разве продолжающееся молчание не является молчаливым одобрением заявлений стратегического партнера Баку?».

В действительности иранская сторона сама задает задачу с головоломным неизвестным и сама же пытается закрутить вокруг нее интригу, чтобы запугать и запутать визави. В результате сам же Канани предстает в роли автора конспирологической теории, в которой не пахнет рациональным зерном. По большому счету глава МИД Азербайджана не обязан отвечать на безосновательные обвинения стороны, которая бесцеремонно вмешивается в дела суверенного государства, да еще и указывая ей с кем и как следует строить отношения?!

Продолжая «историческое открытие», Канани продолжает: «Преступный сионистский режим не преследует никакой цели в сближении с исламскими странами, кроме как создать разногласия в исламской нации для достижения своих амбиций в области развития».

По части участи «исламской нации», от имени которой выступает представитель МИД Ирана, надо бы заметить, что Тегеран в силу реализуемой им однобокой мазхабовой парадигмы сам и делает все возможное, чтобы консолидация этой самой нации не превратилась бы из идеи в реально существующую данность. Именно Иран выступает в роли усилителя раскольнических тенденций, которые усугубляют разобщение, превращая единение в несбыточную мечту.

Мало сказать, что умозаключения Канани выстроены на зыбкой почве субъективности, они же еще и способствуют углублению религиозно-цивилизационного раскола в необратимый процесс. А ведь наиболее толерантные исламские институты мусульманского мира в контексте глобальных обострений прилагают усилия, чтобы в недрах исламского мира парадигма здоровой генерации превратилась бы в реальный дискурс.

Если господин Канани печется о судьбах азербайджанских братьев и сестер в системе общих мусульманских параметров, то его переживания абсолютно напрасны. Все, что касается основ целеполагания в этой ипостаси, живущие поколения азербайджанцев чувствует себя вполне самодостаточно.

Народ Азербайджана мудр и разборчив во всем, что касается позиционирования на международной арене. Выбор партнеров и союзников для него — это не статья случайных бдений, а вполне себе рационально выстроенная система последовательных концептуальных шагов, ответственность за которую несет национальная дипломатия. Она приемлет только методику профессионального отбора.

В свете активно обсуждаемой темы покушения на жизнь депутата Милли Меджлиса Азербайджана Фазиля Мустафы Тегеран раздражительно бранит пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана, утверждая, будто Баку льет напраслину на Иран в контексте его причастности к попытке убийства члена парламента АР.

Памятуя о том, как в Иране за последнее время зашкаливает антиазербайджанская истерия, насколько политические, военные, религиозные круги без поводов обвиняют Баку в смертных грехах, можно заключить, что к инциденту с Фазилем Мустафой иранцы действительно причастны. Одно нападение на посольство Азербайджана в Тегеране уже показывает возрастающий уровень агрессии против страны, которая никогда не давала поводов, чтобы обвинить себя в чем-то неправедном.

В свете реалий последнего времени трудно не согласиться с тем, что политические круги южного соседа ответственны за разжигание антиазербайджанских протестных настроений в иранском обществе. Процесс дискредитации имиджа Баку только нарастает, и господин Канани играет одну из первых скрипок.

Отдельные круги Исламской Республики прицельно работают над раскачиванием азербайджанской лодки ради обострения внутриполитической и общественной атмосферы в пределах северного соседа. Разве есть основания, чтобы называть такую политику нормальной или приемлемой?

В субботу посольство Ирана в Баку сообщило, что направило в МИД Азербайджана ноту протеста в связи «оскорбительными действиями» некоторых азербайджанских СМИ. Об этом сообщает информационное агентство Pars Today. Тегеран призывает положить конец «непристойным и оскорбительным действиям некоторых СМИ Азербайджана».

Дипломатическое представительство находит нужным «предупредить о негативных и разрушительных последствиях продолжения медийной безнравственности», исходя из соображений нормализации будущих отношений между двумя странами. В подтверждение своих претензий Тегеран также требует от Баку «выплаты компенсаций».

Что тут можно сказать? Если иранцы и в самом деле думают о будущем двусторонних отношений, и в качестве поворотного момента призывают азербайджанские СМИ перестроиться на умеренный лад, почему тогда иранские масс-медиа продолжают грязную кампанию очернения Азербайджана в глазах своего общества? Неужели иранцам чужда актуальность мудрости «хочешь изменить мир, начни с себя»?!

Если говорить по существу проблемы, то иранские СМИ давно перебили рекорды предвзятости в освещении азербайджанской темы. Один пример телерадио кампании «SƏHƏR» чего стоит. Не лучше ли иранцам отказаться от той предвзятости, которая дошла до немыслимых масштабов?!

Обвал двусторонних отношений, о чем сегодня много говорят и пишут, есть исключительная «заслуга» иранских политиков и технологов, которые на духу не могут смириться с тем, что Азербайджан стал полноценным и сильным государством, во главе которого стоит один из успешных лидеров современности.

Умение скандалить — не есть гарантия успешности в дипломатической сфере. Будучи одной из самых сложных, эта сфера приемлет тех, кто глубоко продумывает свои мысли и действия, играя на всеобщую пользу.

Саттар Ахундзаде