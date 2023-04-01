В «огрызке» вновь растёт внутренняя напряжённость. Здесь разыгрывается старый как мир сюжет с «переделом бизнеса». Только вот «бизнес» на сей раз весьма и весьма специфичный. Впрочем, расскажем по порядку.

Так, накануне о себе напомнил Рубен Карленович Варданян. Он, по сообщениям армянских СМИ, начал жаловаться: оказывается, в Карабахе «возникла непозволительная ситуация, несколько десятков человек, имеющих связи с высокопоставленными чиновниками, договорившись с российскими миротворцами, привозят сюда товары, которые не имеют первостепенного значения, и зарабатывают большие деньги за счет последних средств людей». В армянской среде уже иронизируют: «Удивительно, что Варданян заговорил об этом именно сейчас, в то время как лично его также обвиняли в подобных аферах. Совесть замучила, или на бизнес наступили?»

Заявление действительно любопытное. Особенно с учётом того обстоятельства, что Рубен Варданян появился в Ханкенди именно как эмиссар Кремля, так что наезжать на миротворцев ему по штату уж точно не полагается. Так что же случилось?

Можно, конечно, предположить, что Рубена Карленовича банально отодвинули от «кормушки». В самом деле, азербайджанские гражданские активисты спокойно пропускают через свой пикет автомобили миротворцев и Международного Красного Креста. Не раз заявляли, что пропустят и обычный гражданский транспорт. Но дорогу перекрывают и посты самих миротворцев. А еще — армянская полиция и «полиция» сепаратистов. Которые уже доблестно «не пущают» своих к азербайджанскому пикету. Чтобы не расписываться потом в отсутствии «блокады».

И вот на этом фоне росмиротворцы наладили неплохой бизнес — провозить в свою «зону безответственности» на тех самых белых грузовиках с надписью «Армия России» коммерческие товары. Такса еще недавно составляла одну-две тысячи «зелёных». Свой «бизнес», как утверждает, к примеру, «Новая газета», и у Международного Красного Креста. Здесь за ту же тысячу долларов берутся провезти уже человека из Ханкенди в Герус и обратно. Образовалась даже очередь — примерно на месяц. Более того, как утверждает ереванская «Грапарак», у миротворцев разыгрался аппетит, и теперь там за проводку одного грузовика берут уже не 1000-2000 долларов, а целых 10 тысяч, что понятным образом возмущает местных. На любой товар получается слишком впечатляющая «накрутка», а местное население и так не отличается платежеспособностью. Не говоря о том, что не у всех есть знакомые, через которых можно договориться с миротворцами.

Имеет право на жизнь версия, что в то время, пока Рубен Варданян занимал в «правительстве» сепаратистов пост «госминистра», да еще и в статусе «фаворита Кремля», у него было куда больше возможностей «крышевать» такого рода перевозки. Это, конечно, не «Сколково» и не «Тройка Диалог», но другого бизнеса в Ханкенди просто нет, так что приходится довольствоваться «объедками» миротворцев. Еще хуже, что теперь, после отставки, нет доступа и к «объедкам». Более того, Рубен Карленович, похоже, крепко обижен за это на генерала Волкова и его окружение — уж ему-то, приехавшему из самой Москвы, росмиротворцы обязаны были сохранить поле для бизнеса! Наконец, не исключено, что и «моральным обликом» миротворцев, которые слишком уж увлеклись крышеванием бизнеса, и растущим возмущением местного населения озаботилась Москва, и теперь именно Варданян обеспечивает информационную подготовку к будущим «воспитательным мерам».

Здесь можно было бы поставить точку. Но остаётся еще одна, самая важная сторона вопроса. В конечном итоге весь этот «гешефт» оплачивает немногочисленное население зоны временного размещения РМК. Это, конечно, не «блокада», не угроза голода и уж точно не «гуманитарная катастрофа», но и неудобств от таких «национальных особенностей логистики» предостаточно.

И самое главное, у этих проблем действительно есть простое, быстрее и надёжное решение — договориться с Азербайджаном. Как минимум — о мониторинге на рудниках «Гызылбулаг» и «Демирли», с чего и начался нынешний дорожный кризис.

Напомним: сепаратисты возобновили деятельность рудников «Гызылбулаг» и «Демирли» в Карабахе, а затем отказались допустить туда азербайджанских специалистов для мониторинга. А еще лучше — принять приглашение Азербайджана, провести переговоры о реинтеграции и возвращать жизнь в Карабахе в нормальное русло. И если бы у местных воротил в голове был бы, пардон, ум, а не «миацум», там бы уже давно воспользовались предложением Азербайджана. Во-первых. Баку предлагает именно то, что сегодня более всего нужно простым карабахцам — нормализацию, возвращение в правовое поле, реанимацию экономики, инвестиции. А во-вторых, после разгрома Армении в 44-дневной войне шансов на реализацию сепаратсистких проектов в Карабахе уже не осталось. И самое главное, времени на размышление в Ханкенди не так много, как кажется. Миротворцы здесь не навсегда. А Азербайджан уж точно не будет еще лет 30 заниматься увещеваниями. Так что шанс на диалог лучше использовать, пока он есть.

Нурани, обозреватель