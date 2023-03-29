В Турции из-под завалов достали живого кота, который находился там 49 дней, пишет bianet.

Двухлетнего британского кота по кличке Хан достали из-под завалов 11-этажного дома в районе Оникишубат города Мараш, которое обрушилось 6 февраля после второго землетрясения магнитудой 7,6. Хозяйке питомца и ее дочери удалось выбраться из здания после первого землетрясения, однако спасти Хана женщины не смогли.

Оставшись без крыши над головой, турчанка прожила возле руин своего дома еще около 40 дней, надеясь, что Хан выжил и его удастся найти. Когда женщина уже почти потеряла надежду, ее кота обнаружил владелец здания, который пытался вытащить из-под завалов кухонную технику.

Сейчас Хан находится на лечении: у кота сильное обезвоживание и перелом лапы. Однако ветеринар надеется, что животное удастся спасти.