Четверг, 23 марта, был объявлен борцами против юридической реформы, проводимой правительством, «днем парализующего протеста»: блокируются городские улицы и междугородние магистрали. Карту сегодняшних акций протеста можно посмотреть на сайте 4israel.org.

07:00. В Иерусалиме сотни резервистов собрались утром около дома лидера партии ШАС Арье Дери, скандируя «Осужденный уголовник не будет министром!» Демонстрантам противостоят активисты ШАС, в основном молодые люди.

08:00. В Ашдоде демонстранты, протестующие против юридической реформы, проводимой правительством, перекрыли движение транспорта на перекрестке около порта и подожгли автомобильные шины. Полиция и пожарные потушили огонь и расчистили дорогу.

08:00. В Кейсарии блокированы вертолетные площадки.

08:00. В Раанане манифестанты блокировали один из основных перекрестков. Пять участников акции протеста были задержаны.

09:00. Сотни протестующих собрались в «Аэропорт-Сити» и блокировали проезд накануне прибытия депутата Кнессета Ави Дихтера и министра экономики Нира Барката. Двое манифестантов задержаны.

09:00. В Кирьят-Бялике, рядом с входом в институт «Махон Давид», около 4-й трассы, собрались примерно 1000 манифестантов. Работники Rafael впервые организованно вышли на акцию протеста. Несколько протестующих были задержаны полицией за нарушение порядка. В частности, среди задержанных оказалась одна из лидеров протеста Шикма Бреслер, участвовавшая в попытке перекрытия 4-й трассы.

09:00. В Тель-Авиве, на улице Каплан, с утра протестуют работники хайтек-компаний. Они установили гигантские песочные часы высотой около пяти метров с плакатом «Время израильских высоких технологий истекает».

09:00. В связи с проведением акций протеста были блокированы: проезд по шоссе «Аялон» в районе развязки а-Шалом в обоих направлениях; проезд по 2-му шоссе при движении от развязки Бейт-Янай в южном направлении и при движении от развязки Полег в южном направлении; проезд по 4-му шоссе в районе перекрестка Раанана в обоих направлениях; съезд на 5-ю трассу в районе Кфар Ярок.

В Тель-Авиве с утра перекрыты для движения транспорта улица Каплан на участке между улицами Ибн-Гвироль и Менахем Бегин, перекресток Каплан-Менахем Бегин в северном и южном направлениях (движение будет направляться в туннели), съезды с проспекта а-Шалом на шоссе Аялон в обоих направлениях будут заблокированы. Также будут заблокированы перекрестки Игаль Алон-а-Шалом в западном и южном направлениях, Игаль Алон-Тоцерет а-Арец, а-Шалом-Алият а-Ноар в восточном направлении, Игаль Алон-Ицхак Саде в южном и северном направлениях, Ицхак Саде-а-Масгер в северном направлении. С улицы Бен-Авигдор будет заблокирован съезд на улицу а-Масгер.

10:00. Поступило сообщение о задержании жителя Ришон ле-Циона (мужчины примерно 30 лет), который напал на демонстрантов и угрожал им. О пострадавших не сообщается.

11:00. В Тель-Авиве в районе развязки Ла Гардия задержаны двое протестующих.

В Тель-Авиве около развязки А-Алаха десятки протестующих блокировали 20е шоссе.

С 12:00 (примерно до 14:30) полиция блокирует в Беэр-Шеве шоссе Бен-Гурион от улицы Цви Гринберг до шоссе Регер, шоссе Регер от улицы Масада до А-Цадик ми-Иерушалаим, а также улицу Рингельблюм.

В 18:00 в связи с маршем протеста в Рамат-Гане и Бней-Браке будут заблокированы для движения транспорта шоссе Эм а-Мошавот в западном направлении, улицы Рауль Валленберг/Шитрит в южном направлении, мост Мивца Кадеш в обоих направлениях, улица Аба Гилель в восточном направлении, Жаботински (Рамат-Ган) от улицы Бялик в восточном направлении, Жаботински (Бней-Брак) от перекрестка Геа в западном направлении, улица Бен-Гурион между улицами Шешет а-Ямим и Жаботински, улица Абухацира между улицей Жаботински и шоссе Эм а-Мошавот, улица Раби Акива в направлении улицы Жаботински, улица Соколов в направлении улицы Жаботински. Въезд в квартал Пардес-Кац в Бней-Браке будет возможен только для жителей квартала, автобусы на терминале ТЦ Аялон будут направляться к мосту Мивца Кадеш, а оттуда налево в северном направлении.

Не исключена попытка блокировки вечером подъездов к международному аэропорту «Бен-Гурион», откуда премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен вылететь в Лондон (официальных сообщений по этому поводу не было). Точное время вылета главы правительства неизвестно. Отметим, что ранее Нетаниягу дважды без особых проблем вылетал за границу (в Париж и в Берлин), а блокировка подъездов к аэропорту создавала проблемы для обычных граждан.