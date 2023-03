Посол Азербайджана в Тегеране Али Ализаде поделился в Twitter постом по поводу незаконной перевозки военных грузов в Ханкенди армянскими сепаратистами.

«Очередной факт незаконной контрабанды военных грузов в Ханкенди армянскими сепаратистами.

Почему иностранные представители, целыми днями комментирующие мирную экоакцию на дороге Лачин-Ханкенди, ничего не говорят против этого беспредела? Время действовать!», — написал посол.

Another fact of illegal smuggling of military supplies into Khankendi🇦🇿 by Armenian separatists.

Why do foreign representatives, who comment all day long about the peaceful eco-action on the #Lachin—#Khankendi road, not raise their voices against this lawlessness? Time to act❗️ pic.twitter.com/OA1yWTA3Ib

— Ali Alizada 🇦🇿 (@Ali_F_Alizada) March 21, 2023