Европарламент принял свои скандальные «доклады» по Южному Кавказу об отношениях ЕС с Азербайджаном и Арменией, и старательно озвучил все то, что желали бы слышать и читать в самом Ереване. Евродепутаты постановили, что конфликт в «Нагорном Карабахе» еще не урегулирован, что мирный договор должен включать положения, гарантирующие не только территориальную целостность Армении.

О том, что именно эта страна оккупировала 20% территории Азербайджана и продолжает удерживать азербайджанские земли в приграничье, естественно, «забыли». Евродепутаты, к вящему восторгу ереванской аудитории, осудили мифическую «агрессию» Азербайджана в 2022 году против Армении. О том, что началось все с вооруженной провокации Армении, а перед тем, как вопить о «вторжении на суверенную территорию, надо бы провести делимитацию и демаркацию границы, тоже не вспомнили.

Но зато призвали Азербайджан «немедленно уйти со всех частей территории Армении и освободить находящихся под их контролем военнопленных». Разумеется, оставив за скобками, что военнопленных Армении Азербайджан вернул уже по горячим следам 44-дневной войны, а теперь речь идет о террористах, заброшенных на территорию Азербайджана уже после подписания соглашений о прекращении огня и, следовательно, никакими военнопленными не являющихся. Также призвали «устранить любые препятствия, которые могут препятствовать свободе и безопасности движения по Лачинскому коридору». Опять-таки оставив аудиторию в недоумении: о чем речь? О блокпостах миротворцев? Или о пикете азербайджанских гражданских активистов? Если речь о пикете, то не слишком ли своеобразно Европарламент понимает право на свободу собраний и на мирные акции протеста?

А вот обожаемую Армению, разумеется, похвалили. Местные ТГ-каналы цитируют «евроелей»: «Доклад приветствует прогресс, достигнутый Арменией в реализации демократических реформ и соглашения с ЕС, а также констатирует успешную борьбу Армении с преступностью и коррупцией, что делает ее одной из самых безопасных стран в регионе».

И все бы ничего, но скандальный доклад Европарламента, авторы которого решили пропеть оду демократии и борьбе с коррупцией в Армении, появился на показательном фоне. Несколько дней назад правозащитная организация Freedom House выразила обеспокоенность реалиями пашиняновской «демократии». Обнаружив в Армении, которую преподносят миру едва ли не как «заповедник демократии», и «цифровую слежку» за СМИ и оппозиционными активистами, включая взлом гаджетов, и избрание члена пашиняновского «Гражданского договора» Ваагна Овакимяна главой центризберкома Армении, что правозащитники сочли вопиющим нарушением базовых принципов демократии, и преследование оппозиционных лидеров в рамках муниципальных выборов, и олигархов в парламенте, что уже является признаком слияния власти с крупным бизнесом, и «карусель» на парламентских выборах, и давление на Конституционный суд, где далеко не все судьи — беспартийные… Это тот самый «Дом свободы», где пост вице-президента организации занимает Ани Бояджян, и можно представить себе, что творится в Армении, если даже Freedom House решился констатировать такие реалии. Но это не мешает ни самому FD, ни Европарламенту в итоговых докладах петь Армении дифирамбы.

Более того, хвалить Армению за борьбу с коррупцией Европарламент умудрился на фоне громкого «ипотечного скандала». Как выяснилось, близкие соратники Никола Пашиняна — министр обороны Сурен Папикян, посол Армении в США Лилит Макунц, депутат парламента Трдат Саркисян — приобретали весьма дорогостоящую по ереванским меркам — 168 тысяч «зелёных» — жилье по льготной ипотеке. А Никол Воваевич, недавний предводитель «погосов», не видит в этом ничего зазорного. Более того, руководитель аппарата правительства Армении Араик Арутюнян умудрился «спалиться» во время оформления ипотеки в американском Глендейле. А это не только «маленькая Армения» — это штат Калифорния с весьма высокими ценами на недвижимость. Армянская, да и не только армянская, общественность в шоке: как так? Еще вчера Пашинян и его соратники едва ли не кичились своей бедностью, уверяли, что они живут чуть ли не в общежитиях, что главное лакомство — пирожки и вареная кукуруза, и вдруг покупки такой недвижимости? Но Никол Пашинян ничего предосудительного в этом не увидел. Европарламент тоже.

И в общем-то понятно, почему Европарламент с таким жаром готов поддерживать любой проармянский бред. Серия коррупционных скандалов вокруг его депутатов и даже вице-спикера, армянской лоббистки Евы Кайли, дает здесь исчерпывающую информацию к размышлению. Уже выплывают подробности коррупционных афер с участием Каспара Карампетяна, главы «Европейской армянской федерации за справедливость и демократию» и по совместительству крупного дельца, сколотившего кругленькое состояние на торговле «кровавыми алмазами» из зон конфликтов в Африке.

Если кто забыл, именно Армения была и остается одним из главных центров «отмывания» этих камней, как и других операций «алмазной контрабанды», включая и перевод в «камешки» активов террористических организаций. А это уже позволяет представить, как появляются такого рода резолюции, где уши коррупционных схем и приплаченного голосования торчат за версту. В самой Армении, как утверждают знающие люди, за «нужное» голосование на выборах платят по 20 евро. Депутаты Европарламента стоят, конечно, подороже. Но суть «торговли голосами» от этого не меняется.

И тем более любопытно было бы узнать, кто именно проплатил голосование по столь скандальной резолюции Европарламента именно теперь, когда в Европе многократно «взлетает» интерес к Азербайджану и за короткий промежуток времени в Баку прибывают президенты Латвии, Болгарии и Албании, Ильхам Алиев совершает визит в Германию, а европейские СМИ, которые еще недавно занимались исключительно антиазербайджанскими спекуляциями на тему «прав человека», вдруг заговорили о роли Азербайджана в энергобезопасности Европы. Как показывает история еще одного «спонсора» европейских коррумпированных политиков — Сергея Мирзаханянца, который точно так же, за деньги, коньяк и поездки, оплаченные принимающей стороной, «организовывал» голосование в поддержку российской аннексии Крыма, каналы армянского лобби по-прежнему активно используются Кремлем, который, по словам перебежчиков уровня генерала Калугина, уже с семидесятых-восьмидесятых годов полностью контролировал, к примеру, деятельность зарубежных структур «Дашнакцутюн».

Другой вопрос —реальный эффект от этой бумажки. Это сквозь зубы признают даже в самой Армении: власти Азербайджана не станут тут же выполнять решения продажных евродепутатов, выводить войска со СВОЕЙ суверенной территории, разгонять пикет на дороге Ханкенди-Шуша-Лачин и освобождать террористов. В Баку уже неоднократно заявляли, что для нашей страны Европарламент не является «руководящим органом». Этот доклад, конечно, примут во внимание, и выводы тоже сделают. Но вряд ли эти выводы понравятся евродепутатам. Достаточно вспомнить, как мадам Роберта Метсола, спикер Европарламента, билась в истерике и писала капризно-сварливые письма Сахибе Гафаровой, когда депутат Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев упоминал в интервью коррупцию в Европарламенте. И на сей раз тоже будут и разоблачения, и евроистерики с требованием не критиковать Европарламент. Которые в Баку уж точно не посчитают руководящим указанием.

Так что о политической ответственности за свою продажность евродепутатам стоило бы подумать перед голосованием, а не после него.

Нурани, обозреватель