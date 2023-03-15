Несмотря на все потуги Никола Пашиняна казаться на Западе «своим парнем», Армению все ещё считают вассалом России. Издание The Economist опубликовало статью «Союзники России представляют собой коалицию неудачников и шайку оппортунистов», где пишет о геополитическом влиянии России и том, какие страны находятся в прямой зависимости от нее. Приводим лишь ту часть статьи, где говорится о России, Армении и Иране.

«На бумаге геополитическое влияние России выглядит впечатляюще. Ее войска и части размещены по меньшей мере в 16 странах. Некоторые поддерживают дружественных автократов, как Мали и Сирия. Другие поддерживают “замороженные конфликты”, удерживают такие страны, как Грузия, в узде и вне НАТО. За последнее десятилетие на долю России пришлось более половины импорта вооружений в 22 различные страны, включая такие крупные, как Китай и Индия. В ООН она получила поддержку или, по крайней мере, полезные воздержания десятков стран.

Природные ресурсы и технологии усиливают ее мощь. До вторжения в Украину Россия была доминирующим поставщиком природного газа более чем в 12 стран, что дало ей энергетическое оружие, которое она без колебаний применила против Европы: в 2005, 2009 и в прошлом годах. Десять стран вырабатывают основную долю своей электроэнергии на ядерных реакторах российского производства или тесно сотрудничают с Россией в области ядерных технологий…

Газеты, аналитические центры и ученые сетуют на то, что Западу не удалось изолировать Россию или привлечь на свою сторону большое количество развивающихся стран. Однако данные, собранные The Economist по широкому спектру военных, экономических и дипломатических мер — назовем их “индексом друзей Путина” — показывают более расплывчатую картину», — пишет издание.

Индекс издания рассматривает 11 различных мер поддержки или принуждения в трех широких областях. Первый — дипломатический. Голосовали ли они против России, или воздержались по ключевым резолюциям ООН, или голосовали вместе с Россией по крайней мере дважды по этим резолюциям?

Второй – военный: являются ли они союзниками России по договору? Есть ли у них на территории российские войска или наемники? Поставляли ли они оружие в Россию с начала войны? Зависят ли они от российского оружия? Проводили ли они маневры с Россией с начала войны?

Третий посвящен энергетике и экономике: полагаются ли они на российский газ, и зависят ли они от российских атомных электростанций или технологий? Составляет ли торговля с Россией большую долю в их общем товарообороте? Увеличился ли экспорт в Россию после войны?

Страны оцениваются по простым результатам. Это приблизительный указатель, но он дает основания оценить, как страны действуют по отношению к России и уязвимы ли они для принуждения с ее стороны.

Полдюжины стран, набравших наиболее высокие баллы, связаны с Россией главным образом политикой, историей и географией, такие как Армения, Беларусь, Иран и Кыргызстан. Ниже приведен длинный список стран с более слабыми связями с Россией, включая таких гигантов, как Китай и Индия, и «лакомых кусочков», таких как Боливия и Мали.

Страны, имеющие связи с Россией, разделены на три категории: “коалиция неудачников”, “общество памяти о советском союзе” и “ось оппортунистов”.

В коалицию неудачников вошла Армения. Так, на бумаге у России есть пять формальных союзников в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Все связаны договором оказывать друг другу на помощь в случае нападения. Тем не менее, ни один член ОДКБ не поддержал российскую войну в Украине войсками. Беларусь позволила использовать себя в качестве военной базы, но не направила свои войска.

Некоторые члены ОДКБ пытаются дистанцироваться от войны. Армения недовольна тем, что 3500 российских военнослужащих на ее территории не пришли ей на помощь во время войны с Азербайджаном в 2020 году. Она отказалась проводить военные игры ОДКБ в этом году и теперь, похоже, подстраховывает свои ставки, когда речь заходит о политических покровителях, пригласив миссию ЕС для наблюдения за своей границей с Азербайджаном.

Казахстан долгое время был близким союзником России. В прошлом году Владимир Путин направил десантников для подавления антиправительственных протестов в нескольких городах Казахстана. Однако это не помешало президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву раскритиковать войну в Украине в присутствии Путина во время визита в Санкт-Петербург в июне. В феврале Казахстан принимал государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Помимо Беларуси, только Иран и Северная Корея поставляли оружие в Россию. Правительство США считает, что Северная Корея поставила “значительное” количество артиллерийских снарядов, но их недостаточно, чтобы уменьшить нехватку в России или изменить ход войны. Иран отправил начиненные взрывчаткой беспилотники, которые помогли России продолжать бомбить Украину, даже несмотря на то, что ее собственные запасы ракет иссякли. Она также направила “военных советников”, чтобы помочь России управлять беспилотниками.

«Тем не менее Иран, решительно отказавшийся присоединиться к России во время холодной войны, задумался о том, насколько следует подлизаться к Москве. Сторонники жесткой линии в КСИР надеются, что их поддержка будет вознаграждена современными истребителями и зенитными ракетами. Но относительно умеренные в министерстве иностранных дел Ирана обеспокоены дальнейшим противостоянием Западу или потворством вторжению в соседние страны — особенно с тех пор, как Советский Союз завоевал большую часть Ирана во время второй мировой войны. Против этой группы из трех союзников, готовых вооружить Россию, выступает западный альянс из 31 страны, которые публично подтвердили, что отправляют оружие в Украину», — говорится в статье.

Отдел политики Minval.az