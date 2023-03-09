Детский сад – это то место, где государство воспитывает будущих граждан страны, а потому ему не должны быть безразличны применяемые там методы воспитания. Иными словами, одной из приоритетных задач страны в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. Само собой, немаловажным аспектом является здоровье подрастающего поколения, в том числе психическое.

Однако то, что происходит сейчас в сфере дошкольного образования, ставит под сомнение высокую степень заинтересованности органов исполнительной власти в воспитании будущих поколений. По крайней мере, складывается ощущение, что соответствующим структурам сейчас не до детских садов. Но речь пойдет не о государственных дошкольных учреждениях, здесь как раз-таки все под контролем, а о частных.

Если образовательный процесс в государственных детских садах контролируется Министерством образования, и специально для этого утверждается учебная программа, готовятся дипломированные кадры, с детьми работают профессиональные врачи и психологи, то мало кто знает, как и главное, чему учат в коммерческих детских садах. Эти частные учреждения вне контроля.

Написать данную статью Minval.az побудило происходящее в частном детском саду, расположенном под редакцией, на первом этаже многоквартирного здания, возле станции метро «Нефтчиляр» (название пока указывать не будем). Здесь в течение 10 лет, практически каждый день очень громко играет музыка, под которую прыгают малыши (ощущение, что слоны), и от топота которых трясутся стены. Да, да, именно так. Это беснование продолжается, можно сказать, весь рабочий день. В обеденное время бешенных плясок не слышно, наверное, уставшие дети уходят на тихий час, но под вечер вновь включается громкая музыка, сопровождающаяся ритуальным топотом по кругу. А судя по репертуару, детсадовский диджей не сильно заботится о выборе подходящей для детской психики музыки, и ставит песни, а среди них присутствует и тяжелый метал, и дискотечные примитивные «музоны», лишенные смысла и содержания, от которых «тащится» сам.

Неизвестно, что творится внутри заведения, но снаружи ощущение, что там действует тайная секта, а «сектанты» каждый день приносят кого-то в жертву, неистово кружась в ритуальном танце и впадая в экстаз.

Честно признаемся, что для нас – взрослых такой шумовой фон, превышающий все допустимые нормы, является настоящей психологической атакой, по сравнению с которой изощренные пытки японского отряда 731 «отдыхают».

Сдается, что «воспитанники» данного учреждения приходят домой контуженными, и сразу же впадают в долгую спячку, а благодарные за тихие вечера родители исправно вносят высокую плату за детсад. По некоторым данным, месячная плата в этом учреждении достигает 700 манатов.

Ну а если серьезно, то это обстоятельство обнажило один очень немаловажный момент — в стране нет органа, который контролировал бы частные детские сады. То есть после получения лицензии в частных учреждениях проверка не проводится. Их могут проверять только налоговые и страховые службы, ну, и санитарные службы. А что касается питания, физического и психического воспитания, образования, то эти вопросы государство в частных садах не мониторит, выбор программы воспитания остается за частным предпринимателем.

Как заявил в беседе с Minval.az представитель Минобразования, с некоторых пор они частными детскими садами уже не занимаются.

Частникам достаточно представить бизнес-план, получить лицензию у Министерства экономики и выплачивать налоги с дохода. А уж кого этот коммерческий садик будет привлекать к работе, один Бог знает: что за люди, есть ли у них образование и опыт работы с детьми?

Известно, что в Азербайджане действует 1600 детских государственных садиков и 90 частных лицензированных.

Конечно, написанное здесь вовсе не значит, что все частные садики воспитывают неформалов и хиппи. Речь о том, что такие сомнительные эксперименты в стенах детских садов остаются незамеченными. Поскольку большая часть нашего общества пассивна, вряд ли платежеспособные родители задумываются над тем, насколько вредит психике ребенка такая тяжелая и громкая музыка. В обществе сложился стереотип, что все платные учреждения в качественном отношении обязательно лучше государственных, потому что туда вложены деньги, к тому же, впечатление благополучия создает оформление учреждения. Однако не все золото, что блестит. И получается, что родитель, не способный отдать свое чадо в платный детский садик, и выбирающий государственный, рискует меньше. В государственных садиках нет места экспериментам.

Конечно, музыка – это хорошо, и ребенок должен двигаться, ему должен прививаться музыкальный вкус, но сатанинская музыка для этого мало подходит…

В связи с этим сотрудник «Минвала» обратился к психологам, дабы узнать о влиянии подобной музыки на детскую психику.

Лала Аллахвердиева, психолог Центра детского здоровья, рассказала, что помимо однозначно полезной музыки для детей, существует и та, которую при детях слушать не очень правильно, и включать фоном явно не рекомендуется. В первую очередь, это касается музыки, в которой превалируют ударные инструменты.

Не стоит нервировать нежный детский слух тяжелой музыкой вроде хард-рока и хэви-метала. Хотя все больше экспертов и психологов сейчас говорят не о жестком требовании к неким критериям, а призывают к разнообразию и гибкости, но все они признают: очень громкая и шумная музыка может провоцировать истерики и даже агрессию у детей.

Вряд ли окажут пользу детям песни, где присутствует нецензурная лексика.

«Если ребенок чрезмерно активен, и воспитатели при помощи музыки стремятся успокоить его нервную систему, главное – не переборщить с излишне спокойной лирической и нудной музыкой. В детском саду наверняка есть врач-психолог, который обязан заниматься подборкой приятных уху и мозгу композиций, он должен предупредить воспитателей о том, что эту подборку стоит включать точечно, по 20-30 минут несколько раз в день. Но опять же повторяю: музыка не должна быть заунывной, потому что будет вызывать у детей раздражение и плаксивость.

Плейлист не должен включать в себя исключительно классические композиции. В него должны включаться и народные, и джазовые композиции, и легкая детская эстрадная музыка. Хорошая подборка произведений должна быть разнообразна, она должна пробуждать детский интерес, а не провоцировать равнодушие, отрицание или перевозбуждение, а с ней и агрессию», — сказала Лала Аллахвердиева.

В свою очередь психотерапевт Шамиль Фаталиев отметил, что исследования вопроса о том, как вообще музыка влияет на детей, все ещё спорная тема, особенно когда речь идёт о детях старше одного года.

По его словам, длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной системы не могут достаточно четко координировать работу различных систем организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности.

Кстати, по санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда слуху даже при длительном воздействии на слуховой аппарат, принято считать: 55 децибел (дБ) в дневное время и 40 децибел (дБ) ночью. Такие величины нормальны для нашего уха, но, к сожалению, они очень часто нарушаются, особенно в пределах больших городов.

Если уровень шума достигает 70-90 децибел (дБ) и продолжается довольно длительное время, то такой шум при длительном воздействии может привести к заболеваниям центральной нервной системы. А длительное воздействие шума уровнем более 100 децибел (дБ) может приводить к существенному снижению слуха вплоть до полной глухоты.

Сложно дать оценку, в каком состоянии находится психическое здоровье детей – «воспитанников» детского сада под редакцией, но о себе мы можем сказать более детально: подобное соседство очень сильно мешает плодотворной работе сотрудников «Минвала» и к концу дня им требуются не только таблетки от головной боли, но и помощь профессионального психолога.

В заключении отметим, что отношение к частному детскому саду должно быть не как к прибыльному бизнесу, а особое, потому что эта сфера в первую очередь касается детей. Невинная на первый взгляд, современная электронная музыка способна привести к культурной катастрофе, бунту против сложившейся социальной системы. На самом деле это мощный разрушительный элемент в большую целевую группу населения…

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Физическое и духовное развитие молодежи».