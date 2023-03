Низами Гянджеви всю свою жизнь прожил в древнем азербайджанском городе Гянджа. Об этом в соцсети Twitter написал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что Низами Гянджеви – великий азербайджанский поэт и мыслитель.

Гаджизаде добавил, что Низами Гянджеви снискал большое уважение в Азербайджане.

Представитель МИД напомнил, что на этой неделе в Азербайджане пройдет 10-й Глобальный Бакинский форум, и обратил внимание на то, что Форум проводится Международным центром Низами Гянджеви.

This week #Azerbaijan is hosting the X Global Baku Forum organized by @NizamiGanjaviIC, named after Nizami Ganjavi. Nizami is a great Azerbaijani poet and thinker, spent his whole life in ancient Azerbaijani city of Ganja, and widely honoured in Azerbaijan at national level. pic.twitter.com/y6Imt3wS2j

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) March 7, 2023