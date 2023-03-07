Председатель республиканской партии Турции (CHP) Кемаль Кылычдароглу после перформанса главы «Хорошей» партии (İYİ partisi) Мераля Акшенера стал единоличным кандидатом от «Альянса шести» (шесть главных политических партий Турции). По всей вероятности, оппозиционные партии Турции объединились не дожидаясь второго тура президентских выборов. Поскольку очевидно, что после первого тура ни один из кандидатов в президенты Турции не сможет набрать подавляющее большинство голосов избирателей.

Изначально надо отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начинает свою предвыборную гонку с не лучших стартовых показателей. Девальвация турецкой лиры, продовольственная инфляция, экономический кризис облегчили задачу оппозиции. Однако последний год на фоне украинской войны деньги и инвестиции, которые потекли рекой из Украины и подсанкционной России, а также политический баланс, который умело смог сохранить Эрдоган, позволили ему осуществить «зерновую сделку», получить скидку на газ со стороны России, и это не говоря об увеличении денежного потока из России и росте инвестиций россиян в турецкую недвижимость. С другой стороны, Турция большими партиями поставляет Украине военную технику.

Плюс ко всему из Турции в Россию увеличен параллельный экспорт, что в целом обеспечило рост товарооборота между странами на более чем 60%, по данным 2022 года, по сравнению с показателями 2021 года. При этом Турция вышла в пятерку лидеров по продажам вооружения. Все это, конечно же, положительно сказалось на рейтинге Эрдогана.

Последние опросы показывали, что его шансы сравнялись с главными его политическими оппонентами. Однако все карты перемешало землетрясение — эта природная катастрофа сыграла злую шутку с Эрдоганом, и теперь ему нужно по меньшей мере 15 миллиардов долларов на восстановление Турции и устранение последствий трагедии. Свободных денег у Турции нет, потому придется занимать у международных кредиторов, которые готовы активно работать с новой турецкой властью, а не с Эрдоганом.

Несмотря на то, что в турецких СМИ сообщалось о том, что президентские выборы в Турции могут быть перенесены на лето, Эрдоган не пошел на это и готов принять вызов, что говорит об уверенности в своей победе.

Однако во всей этой внутриполитической борьбе в Турции важно и то, как будут развиваться отношения между двумя странами — Турцией и Азербайджаном. Эрдоган у власти более 20 лет и за это время были наработаны глубокие взаимоотношения стратегического характера, начиная реализацией крупных транснациональных проектов и заканчивая Карабахской войной и подписанием Шушинской декларации. При этом, какой бы Турция не была натовской, прозападной страной, эрдогановская Турция имеет отличительные черты в продавливании своих национальных интересов в ущерб Вашингтону и Брюсселю.

Со своей стороны Кемаль Кылычдароглу, который в прошлом году успел побывать в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине, Париже, Лондоне и даже в Москве, скорее всего, намерен придерживаться больше западноориентированной политики в целях добиться инвестиций и дешевых долгих кредитов для того, чтобы исправить экономическое положение. Однако эта его программа требует фундаментальных внутриполитических, политико-правовых, а также и конституционных реформ. Внешнеполитическая ориентация не менее важна, на что, скорее всего, новое руководство пойдет в случае победы под давлением США.

Однако для Азербайджана самое интересное — это то, как будут развиваться отношения.

«Турция – это не банановая страна, чтобы менять свою внешнюю политику в отношениях с Азербайджаном. Когда вы видели, чтобы какая-то власть в Турции предавала интересы Азербайджана? От смены власти в Турции отношения между Баку и Анкарой не изменятся», — считает турецкий эксперт Тогрул Исмаил.

По его словам, в отношениях Турции и Азербайджана была разница в возможностях, в 90-е годы возможности Турции не были такими как сейчас.

«Сейчас Турция намного сильнее, богаче и возможностей больше. Даже отношения с Россией резко не будут изменены, есть договоренности, есть соглашения, есть различные принципы. Другой вопрос, что, если сам Азербайджан отвернется от Турции и решит пойти по другому пути, не сможет договориться с новым руководством и так далее. Но Турция не поменяет свою политику. Хотя среди республиканцев есть противники тюркского мира», — подчеркнул он в беседе с Minval.az.

Что касается исторического контекста в этом вопросе, что якобы во время правления республиканцев в Турции, на границе были расстреляны азербайджанцы, то по словам аналитика, это не совсем так, как преподносят.

«Советский Союз требовал выдачи этих людей у Турции после того, как они расстреляли часть. Другую часть власти -республиканцы не отдали. Остальное, что пишется и говорится – это чистая пропаганда. Турецкие власти не хотели воевать с Советским Союзом. Нужно также понимать, что тогда Азербайджан не был независимым государством – это были граждане СССР. Поэтому я не ожидаю, что власти пойдут на изменение действующих отношений с Баку», — сказал он.

Аналитик также добавил, что Турция – это страна, где работают политические институты и выборы.

«Если даже Кылычдароглу решит что-то поменять в отношениях в худшую сторону, оппозиция казнит его и не позволит это сделать. Турция имеет свои геополитические и стратегические интересы в регионе Южного Кавказа, и здесь Азербайджан – это естественный стратегический союзник Турции», — добавил он.

Что же касается самих выборов, по мнению Исмаила Тогрула, пока рано что-то прогнозировать , все станет более или менее понятно за месяц до выборов.

«Кроме того, еще неизвестно, что станет с самой коалицией», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев