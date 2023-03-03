2 марта в Баку состоялся Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19. Готов к критике и все же позволю себе сказать, что COVID-19 в данном случае является всего лишь поводом для того, чтобы в очередной раз собрать в Баку вторую по масштабности в мире международную организацию.

Азербайджан с его опытом и последовательностью в своей политике может и готов предоставить миру достойную международную площадку, на которой могут обсуждаться вопросы глобальной значимости. Именно этот политический масштаб Азербайджана последовательно продвигается президентом страны Ильхамом Алиевым в современной системе международных отношений. Отчасти именно поэтому мы добились международной поддержки во время 44-дневней войны.

Тезисы, которые были озвучены президентом во время Саммита, определяют будущий международный облик нашей страны. Эти тезисы должны стать частью политического сознания каждого гражданина нашей страны. Они должны преобразить нашу политическую культуру. Более того, эти тезисы можно по праву назвать началом новой политической эры. Риторика, к которой прибегаю в данном случае, абсолютно не является пафосом, могу подобрать еще более громкие выражения для того, чтобы достучаться до политического сознания каждого.

Благодаря политике президента в букете с нашей Победой и экономическим потенциалом Азербайджан становится полноправным субъектом международных отношений. Данный статус является лучшим наследием для будущих поколений.

Развивая данный контекст, озвучим лишь некоторые тезисы из выступления президента. В первую очередь отметим те высказывания, которые в обязательном порядке должны войти во все учебные пособия по международным отношениям, так как они ломают политические стереотипы о новом миропорядке.

Тезис 1-й: Архитектура международной безопасности, существовавшая последние несколько десятилетий, в настоящее время претерпевает драматические изменения, и под угрозой находится мультилатерализм. Эрозия норм и принципов международного права еще больше угрожает международному порядку.

Тезис 2-й: Совет Безопасности ООН (СБ) напоминает о прошлом и не отражает современную реальность, перестал быть эффективным. Состав СБ должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически справедливым.

Возникает риторический вопрос: когда в последний раз из уст руководителя какой-либо страны Западного мира вы слышали хотя бы что-то подобное? Ответ очевиден. Президент Азербайджана ломает десятилетиями навязываемые нам политические стереотипы. Мир будет справедливым только тогда, когда будут учитываться интересы всех стран мира. В едином правовом поле избирательный принцип неуместен. Во имя будущего мир должен отказаться от таких понятий как «субъект» и «объект» геополитики. Подобное видение абсолютно не является политическим романтизмом, это выход к такому миру, где всем будет место. Напомним, что такая формулировка как «геополитика — это борьба за новые жизненные пространства» придумана не нами.

Такие слова президента Азербайджана как: «Решения ведущих международных организаций либо не выполняются, либо применяются селективный подход и двойные стандарты» — указывают на то, что система международных отношений со всеми своими действующими политико-правовыми институтами не должна быть инструментом реализации геополитических задач ограниченного количества стран. Если позволить себе перефразировать данное высказывание, то глава государства недвусмысленно указал на то, что «безопасность» является результатом коллективного решения, а вовсе не выбором конкретной страны или ограниченной группы стран, являющихся стратегическими партнёрами.

Политический статус Азербайджана и непосредственно самого президента определяют также и такие слова Ильхама Алиева как: «Новый мировой порядок находится в процессе преобразования. Сейчас весь мир является свидетелем самой серьезной конфронтации между Востоком и Западом со времен окончания холодной войны, что имеет последствия для остальной части мира.»

Данное видение «разоблачает» правду о конфликте между Украиной и Россией. Это не просто территориальный конфликт, это конфликт с претензиями на переоформление геополитических статусов. Отчасти именно поэтому в информационном поле данного конфликта идеологические факторы доминируют. Здесь следует принципиально отметить, что данное видение президента не есть результат выбора одной из конфликтующих сторон. Подобное видение указывает на то, что национальные интересы страны всегда выступают основным гегемоном, определяющим характер политического решения.

Готов ли мир услышать такую правду, тем более из уст страны, которая сама страдала и страдает от последствий политики «двойных стандартов»? Повторюсь, но тем ни менее, такая правда может сломать все существующие политические стереотипы. Вопреки всему Ильхам Алиев заявляет: «Наша цель в качестве председателя ДН — защищать справедливость и международное право.»

К тому же, глава государства демонстрирует позицию абсолютной политической ответственности: «Как и во время пандемии COVID-19, Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь.»

Даже такой небольшой разбор текста говорит о том, что анализ данного исторического по-своему содержанию выступления президента, не должен ограничиваться политическими ток-шоу, даже если эти ток-шоу транслируются на государственном канале страны. Весь аналитический потенциал страны должен быть задействован в процесс идеологического оформления стратегических установок президента.

Асиф Адиль