Полная опасных вызовов глобальная система наряду с чередой негативных наративов выработала еще и стандартизированный тип политических лузеров, которые напрямую ответственны за перекосы изнывающего порядка. Ярким представителем отряда неудачников является французский президент Эммануэль Макрон, который еще и умудряется играть роль спасителя человечества в столь решающий момент.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он не изменил упадочническому курсу, выпалив несколько уродливых по форме и сомнительных по содержанию императивов. Из озвученного им напрашивается вывод, что горемыка настроен испить горькую чашу до конца.

Все бы ничего, если это аукнется новыми бедами для его страны. Ужас-то в том, что Макрон уверенно прокладывает дорогу в ад для остального мира с такими же аутсайдерами, каковым стал сам. Его уверенная поступь в направлении никуда пугает не на шутку. Такое впечатление, что решил устроить заключительный погром глобальной системы, дабы шаткая конфигурация шагнула-таки за черту невозврата.

Ополчившись на соперников, он избрал наступательную тактику. Говорят же лучшая защита это атака. Во всех неурядицах сообщества он обвиняет Россию, которая, напав на Украину, сыграла роль триггера в раскрутке критического сюжета. Сказать, что это видение не имеет права на существование, было бы неверно. Но …

Кремль, выдвинув консепт денацификации западного соседа, воспользовался правом, которое остается за Россией (как за правопреемницей СССР) по итогам второй мировой войны. Оно позволяет применять силу в отношении стран, проповедующих идеологию нацизма.

Кстати, таким же правом обладают США, Великобритания и Китай. За Францией оно по положениям Устава ООН не закреплено. Но не в этом дело. Обвинив прямым текстом Россию, Макрон обеляет себя в свете допущенных им грубых внешнеполитических ошибок. Так ли безобидна Франция Макрона в деле хаотизации глобального порядка?

По версии хозяина Елисейских полей, Москва «стала силой, сеющей нестабильность и хаос». Россия, утверждает он, занимается излюбленным делом не только в украинском направлении, но и «на Кавказе, Ближнем Востоке, в Африке, и в последнем случае с вмешательством группы «Вагнер».

Так выглядит позиция французского главы по насущным пунктам кризисной повестки.

Взвалив на свои хилые плечи ответственность за состояние дел в сообществе, герой ложных повествований вознамерился «объяснить и раскрыть» перед компетентной аудиторией прописные истины.

Положим, он прав, и с помощью каких механизмов собирается вразумить Москву, чтобы она более не шла по лезвию бритвы? Есть ли в багаже официального Парижа что-либо полезное, что могло бы сыграть роль маяка для остальных в деле выправления глобального порядка?

В том и дело, что нет. Макрон нарастил не актив, а пассив, масса которого поступательно растет. Он вляпался лицом в грязь везде, где намеревался приобрести дивиденды. Не смог, потому что курс выбран ошибочный.

Макрон апеллирует на «незаконное российское вторжения в Украину». Спрашивается, а Франция по какому праву лезет в Африку? Ее туда пригласили, может она желает нарастить тамошние активы? В том и соль, что Париж, помня о своих печальных «подвигах» в Алжире, Мали и других суверенных странах черного континента вооружился высокомерием и беспардонностью, чтобы застолбить за собой нештатные преференции. Просчитался.

Со своей непонятной спесью удостоился решительного «нет» со стороны верхов стран, где когда-то имел превосходство. Речь о бывших колониях, которые были разграблены метрополией до самых оснований. Новые поколения африканских народов не забыли ужасы эпохи колониализма и хищнический нрав завоевателей.

Избавившись от их ига, они более не желают возврата к чудовищному прошлому, и их окончательный вердикт для Франции это сигнал стоп. Не хотят африканцы, чтобы Париж грязными руками и намерениями влезал в чужие судьбы. Все эти требования по совести и по счету.

Если Париж вознамерился преподать урок достоинства Москве, или же другим, лучше ему начать с себя, признать ошибки, принести извинения невинным народам и этническим группам за издевательства и грабеж. А этим занималось не одно поколение французов.

Перспективы, которыми желает поделиться Макрон, только тогда могут оказаться праведными, если его страна перестанет дестабилизировать турбулентные регионы. Туда, где завершились силовые кампании, лучше не лезть тем, кто не владеет инструментарием стабилизирующегося порядка.

Видать, хозяин Елисейских полей вооружился методикой Наполеона, который всегда придерживался дерзкой модели. Он наставлял – сперва надо ввязаться, а потом вырабатывать линию поведения.

В восемнадцатом веке это правило срабатывало, хотя оно и подвело под монастырь императора, уничтожившего целых три поколения французов. Но нынче другие времена, и прежде чем ввязаться, необходимо взвесить свои возможности и собственную роль.

Миротворец из Макрона никакой, это не для него, потому и оплошал в Африке, проиграв все позиции Москве. На Ближнем Востоке подвешенное положение Ливана, да и Сирии тоже то же на совести Парижа, который не переставал экспериментировать на судьбах целых поколений, тщетно создавая послушных сателлитов.

Наконец, на Кавказе, пестуя малограмотного и немощного Никола Пашиняна, который в растерянности, Макрон продолжает накачивать просроченной политической виагрой, в упор не замечая ошибочность собственных расчетов.

И как же он намеревается бороться с терроризмом, ядерными рисками и другими вызовами, коль сам стимулирует нелегалов на подрыв раскладов в областях, расположенных на заметном отдалении от французских берегов?

Макрон сокрушается, не разумеет, мол, «как можно верить, что вызовы Кавказа сможет преодолеть неоколониальная Россия»? Кто бы об этом говорил.

Он не преминул ляпнуть байду в присутствии своего друга, премьер-министра Никола Пашиняна, которого обещает поддерживать всегда.

Печально, когда о просчетах других высказываются безуспешные деятели, накопившие отрицательный баланс. Эммануэль Макрон как раз из серии блеклых лидеров, которым выпало встать у руля государственного управления в непростые времена. Таким деятелям нельзя вверять ответственность за судьбоносные вопросы, потому как их дурная слава опережает их самих.

Неужели нельзя вооружиться самокритикой и умерить шаги? Невозможно прийти к объективной самооценке, когда желания перевешивают способности и возможности.

Тофик Аббасов