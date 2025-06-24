Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, сообщила канцелярия Аль Тани.

«Президент Ирана выразил сожаление Его Высочеству эмиру и братскому народу Катара в связи с ущербом, причиненным этим ударом, подчеркнув, что эта операция не была направлена против Катара и его народа и что этот удар не представляет угрозы для Катара», — отмечается в сообщении.

Пезешкиан добавил, что Катар останется «соседним, мусульманским и братским государством» для Ирана. Он выразил надежду, что отношения между двумя странами всегда будут основываться на принципах уважения суверенитета государств и добрососедства.

Эмир Катара, в свою очередь, отметил, что его страна осуждает иранскую атаку на авиабазу США, считает ее грубым нарушением суверенитета и воздушного пространства, а также международного права и устава ООН.

Аль Тани считает нарушение противоречащим принципу добрососедства и тесным отношениям между двумя странами. Он поведал о необходимости немедленно прекратить боевые действия в регионе и вернуться к переговорам для преодоления кризиса.