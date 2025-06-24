Прошли телефонные переговоры между главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел, стороны обсудили вопросы партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, а также обстановка в сфере региональной и международной безопасности.

Была выражена серьезная обеспокоенность ситуацией, сложившейся в регионе в результате израильско-иранского конфликта, подчеркнута важность решения проблемы дипломатическим путем.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.