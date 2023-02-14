Азербайджан вновь в центре энергетической дипломатии. Накануне во дворце «Гюлистан» состоялась торжественная церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости — мощностью 1280 мегаватт.

Выступая на церемонии, президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что «Мингячевир в энергетический центр не только Азербайджана, но и Кавказа в целом превратил великий лидер Гейдар Алиев», и под его руководством и по его инициативе в 70-х годах прошлого века, точнее, в 1976 году в Мингячевире был заложен фундамент крупной электростанции, что эта станция мощностью в 2400 мегаватт обеспечивала энергией большую часть промышленного потенциала Азербайджана и снабжала страну электроэнергией в первые, самые тяжелые годы независимости, когда ощущался явный дефицит электроэнергии, напомнил, как в 2018 году была проведена реконструкция станции и восстановлена потерянная мощность в 600 мегаватт…

Новая ТЭС имеет, если можно так выразиться, «экспортную заточенность». Как отметил президент Азербайджана, ввод в строй новой станции «станет очередным вкладом в энергетическую безопасность Азербайджана, будут созданы сотни новых рабочих мест, и, таким образом, Азербайджан, используя свои возможности в полной мере, не только удовлетворит внутренний спрос, но и предпримет еще большие шаги в области электроэнергетики и природного газа. Потому что на строящейся новой станции расход условного топлива достаточно низок, и это позволит сэкономить около 800 миллионов кубометров или 1 миллиард кубометров газа в год».

Здесь огромное поле для комментирования. Нельзя не отметить, каким контрастом по сравнению с экскурсом в девяностые с их дефицитом электроэнергии выглядят сегодняшние результаты и проекты. Как напомнил глава государства, за последние 20 лет в Азербайджане были построены 34 электростанции и их генерационная мощность равна примерно 3400 мегаватт. «Теперь представьте, если бы мы этого не сделали, если бы не сделали этот вопрос приоритетным, то наше экономическое и промышленное развитие сегодня могло бы оказаться под вопросом. Сегодня мы не смогли бы обеспечивать собственную энергетическую безопасность», – подчеркнул Ильхам Алиев. В Восточном Зангезуре уже созданы генерационные мощности более 50 мегаватт, до конца года эта цифра достигнет 200 мегаватт. Большой гидроэнергетический потенциал Восточного Зангезура и Карабаха позволит нам создать в этих регионах генерационные мощности до 500 мегаватт. Строятся солнечная и ветряная электростанции мощностью 470 мегаватт, в ближайшее время начнётся строительство третьей — около 240 мегаватт. Планируется создание солнечных и ветряных электростанций в море…

Наконец, как отметил глава государства, «сегодняшняя церемония и новая станция, которая начнет функционировать в 2025 году, еще более усилят наш энергетический потенциал, поскольку в этом есть необходимость как в Азербайджане, так и в Европе». Новая электростанция, как было отмечено, позволит сэкономить до 1 миллиарда кубометров газа в год — того самого газа, который так необходим на европейском рынке.

Добавим от себя — сегодня вклад Азербайджана в энергобезопасность уже не ограничивается нефтью и газом. Азербайджан экспортирует еще и электроэнергию. Более того, уже заключены соглашения о строительстве «энергомоста» по дну Чёрного моря — в Болгарию и Венгрию.

А это обстоятельство придаёт уже новое прочтение недавнему заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга — о том, что на своей встрече министры обороны стран НАТО обсудят вопросы безопасности критической подводной инфраструктуры. Понятно, что «толчком» к этому пункту повестки дня стали взрывы на трубопроводах «Северный Поток», которые, судя по всему, Москве не удалось «навесить» в общественном мнении на сам же Запад даже при помощи утечек от имени Сеймура Херша.

Но теперь уже очевидно, что ту же защиту должен получить и строящийся азербайджанский «энергомост» по дну Чёрного моря. Где уже де-факто идут боевые действия между Россией и Украиной. И где совсем недавно к побережью Батуми прибило плавающую мину, взрыв которой во всех смыслах сильно напугал многих. Штормы и течения никто не отменял, но и диверсантов тоже.

Сегодня риски для энергетической безопасности, а точнее говоря, энергетическая война — это не только «дисбаланс генерации и потребления». Газовые войны середины нулевых, когда РФ взяла и перекрыла газ «непослушным» странам постсоветского пространства, а заодно и Европе, кажутся легкими неприятностями на фоне новостей из Украины о российских ракетных ударах по подстанциям и намеренном разрушении энергетической инфраструктуры,

Для Азербайджана эти новости оставляют стойкое ощущение дежавю. Президент Азербайджана в своём выступлении напомнил о ракетных обстрелах Мингячевира во время 44-дневной войны — армянские агрессоры в прямом смысле брали на прицел азербайджанские электростанции. Сегодня, после того, как армянским агрессорам «выбили зубы», в Ереване уже не звучат обещания ударить по плотине Мингячевирской ГЭС, как обещал нынешний посол Армении в РФ, а тогда советник Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян. Но это еще не значит, что подобных планов не существует в принципе. И министрам обороны стран НАТО, которые будут обсуждать вопросы безопасности критической инфраструктуры, опыт 44-дневной войны не стоит выносить за скобки. И то, что небо над Мингячевиром оказалось защищено куда лучше, чем это представляли в ереванских, и не только ереванских, военных штабах, не повод для очередного «евроблагодушия».

Нурани, обозреватель