Госдепартамент назначил старшего советника по переговорам на Кавказе. Данную информацию в соцсети «Твиттер» обнародовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что старшим советником США на переговорах на Кавказе назначен Луис Боно. «Его усилия будут способствовать нашей работе по мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе». — добавил он.

Today, I am announcing the appointment of Louis L. Bono as our new Senior Advisor for Caucasus Negotiations. His efforts will further our work on the peaceful resolution of conflicts in the South Caucasus.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 1, 2023