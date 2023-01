ЕС поддерживает мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе.

С данным заявлением выступил глава представительства ЕС в Азербайджане Петера Михалко в соцсети «Твиттер».

«Сегодня послы стран ЕС в Азербайджане посетили Аллею шехидов в Баку, возложили цветы и почтили память жертв трагедии 20 Января. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв тех трагических событий”, — написал в соцсети дипломат.

Today EU Ambassadors laid flowers in the Alley of Martyrs in Baku, mourning the victims of the Black January tragedy. Deepest condolences to the families and loved ones of the victims of those tragic events. The EU stands for a peaceful, stable and prosperous South Caucasus. pic.twitter.com/NfujmQXxpC

