Наверняка в стране не найдется журналиста, который с утра не обрадовался бы новости о том, что в Кодекс об административных проступках, включенный в повестку дня сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, внесены изменения, согласно которым физические лица будут оштрафованы на сумму от двухсот до трехсот манатов за воспрепятствование распространению медиа-продукции в установленном законом порядке.

Также согласно законопроекту, за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов устанавливается штраф в размере от трехсот до шестисот манатов.

Но самое главное, предлагается ввести штраф в размере от трехсот до пятисот манатов за игнорирование ответа на их запрос в установленный законом срок.

Отметим, что в настоящее время за отказ отвечать на запрос журналистов в установленный законом срок налагается штраф в размере от двухсот до трехсот манатов. Но мало кто из журналистов решается на подобный шаг, потому что не хочет испортить отношения с теми или иными чиновниками, с которыми так или иначе придется впоследствии работать.

Наверняка в стране не осталось журналистов, не столкнувшихся в ходе своей профессиональной деятельности с бюрократическими проволочками, конкретным игнором определенных госструктур, старающихся всеми правдами и неправдами увильнуть от ответов на задаваемые вопросы.

Постоянное отфутболивание по разным (зачастую несуществующим или неработающим) номерам, отключенные мобильники глав отделов работы по связям с общественностью и их замов, томительно ожидание ответов (если вопросы все же соизволили принять) – все это хорошо знакомо тем, кто трудится на поприще просвещения, то бишь журналистики. Но особенно обидно, что к вопросам, составляемым в редакциях или же задаваемым напрямую госчиновникам, отношение у последних хуже некуда. Для того, чтобы пробить «вопросник» в том или ином министерстве или же ведомстве, журналисту приходится не просто ждать, а еще и получить обратно свои вопросы в «кастрированной» форме с характерной припиской о том, что «вопросы эти не обсуждаются».

Короче, чиновники оставляют только то, что выгодно им, но не журналисту. И в результате тема теряет актуальность, так как госструктуры привыкли работать со СМИ, рассылая по редакциям пресс-релизы, и считая при этом, что разосланная информация целиком и полностью удовлетворит журналиста.

Отметим, что такое положение дел наблюдается в Азербайджане последние восемь лет. Если раньше в госструктурах старались не тянуть с ответами и помочь журналистам в подготовке материала, то сегодня этим могут похвастаться далеко не все госорганы. Есть, конечно, министерства, оперативно реагирующие на происходящие события и информирующие об этом СМИ, пусть даже короткими текстами. С другой стороны, журналист на то и журналист, чтобы не довольствоваться пресс-релизами и добывать дополнительную детальную информацию на тему. Но это вовсе не означает, что пресс-службы должны бездействовать и уклоняться от сотрудничества со СМИ.

Очные интервью с чиновниками, способными дать оценку ситуации – тоже из раздела «фантастики на втором этаже». Чаще всего приходится задействовать личные знакомства, протекции. Но другого выхода у журналиста просто нет, особенно если тема «горячая» и получить комментарий просто жизненно необходимо. Как иначе просвещать население, информировать о происходящем?

В результате такого отношения к журналисту, игнора, постепенно трансформируется и журналистика в целом, и не в лучшую сторону. Потому что в случае оскорбления чести и достоинства чиновника и клеветы, последние обращаются в суд. А что должен делать журналист, которому мешают работать и ограничивают его действия, угрожая судебными исками?

Ситуация такова, что большинство чиновников уклоняются от ответов на неудобные для них вопросы. И как результат мы имеем повсеместную коррупцию в органах исполнительной власти на всех уровнях, что очень сильно бьет не только по имиджу государства, но и тормозит развитие экономики. И будь у них хотя бы капля гражданской ответственности за уклонение от сотрудничества и негативные явления в обществе, а также страх перед наказанием, я уверена, мы смогли бы значительно снизить уровень коррупции в государственных органах.

В результате мы имеем один печальный факт: госчиновники предпочитают и дальше погрязать в грехе умолчания и равнодушия к происходящему. Желание остаться в стороне по принципу «моя хата с краю» в данной ситуации – не просто халатность, а самое настоящее преступление, за которое все, кто не желает сотрудничать с журналистами и создает им всяческие препоны, должны нести самую серьезную ответственность.

Яна Мадатова