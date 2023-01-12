Интересно получается. Президент Франции Эмманюэль Макрон не хочет просить прощения у Алжира за период колонизации, зверства и геноцид алжирцев, учиненный там в это время, а Турцию европейские страны и международные организации пытаются заставить извиниться за «геноцид армян» которого не было.

Так, Макрон считает, что не должен просить прощения у Алжира. Но он надеется принять в Париже алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна для продолжения совместных усилий по примирению двух стран. Об этом французский лидер заявил в среду в интервью еженедельнику Le Point.

«Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи, — сказал Макрон. — Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем».

Отмечено, что вопрос извинений находится в центре двусторонних отношений после доклада французского историка Бенжамена Стора, который высказался за шаги по примирению двух стран, исключив вместе с тем покаяние и извинения.

«Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь. «Надо вернуться к истории и дать ей правильную оценку», — сказал Макрон.

Макрон напомнил о приглашении, сделанном главе Алжира. «Я надеюсь, что президент Теббун сможет приехать во Францию в 2023 году», — сказал французский лидер.

Любопытно, почему такой же юридически необязывающий подход, по мнению лидеров европейских христианских стран, не приемлем к Турции? Потому что Турция мусульманская страна?

К примеру, Комиссия по борьбе с расизмом и дискриминацией союза по правам человека (IHD) потребовала от Турции признания «геноцида», извинений перед потомками армян, греков и ассирийцев, а также компенсации за их незаконно присвоенное имущество.

Очевидно, что такое отношение к Турции объясняется религиозной нетерпимостью и ревностью. Поскольку Турция – экономически развитая страна. Однако европейских лидеров, находящихся под влиянием армянского лобби, совсем не смущает тот факт, что все обвинения Армении в адрес Турции голословны и не имеют под собой никаких оснований. Целенаправленной политики по уничтожению Армян в Турции не было. Поскольку армяне участвовали в антиосманских акциях и убийствах мусульман, власти наказывали причастных к этим действиям лиц. Это были ответные действия, отталкиваясь от которых, Турция с таким же успехом может обвинить в геноциде мусульман Армению. К тому же, чем Армения объяснит тот факт, что сегодня в Турции проживает до 90 тысяч армян-христиан и примерно 400 тысяч армян-мусульман?

Те, кто сегодня пытаются обвинить Турцию в «геноциде армян», на самом деле хотят скрыть свою прошлую причастность к попыткам расколоть Османскую империю.

С начала XIX века государства, стремящиеся расколоть Османскую империю, приступили к реализации разных планов. Для этого была выдвинута идея «Восточный вопрос». Как повод для вмешательства во внутренние дела османского государства недоброжелатели придумали вопрос «нарушения» интересов христианских меньшинств, проживающих в Турции. Больше всего привлекало внимание армянское меньшинство, которое было более подвержено предательству. Прибывшие в Анатолию христианские миссионеры подготовили их к вооруженной борьбе против правительства Османской империи («Армянские преступления: Геноцид. Депортация. Террор», президентская библиотека).

Французы призывали армян войти под попечение католической, русские — православной, а англичане — протестантской церквей. И армяне склонялись на сторону тех, кто давал больше денег. Американские миссионеры еще с начала XIX века для того, чтобы превратить армян в протестантов тратили много средств, открывали школы в различных местах Анатолии. С конца XIX века были созданы особые условия для того, чтобы армянская молодежь получала образование и занималась торговлей. Так, спустя некоторое время в США сформировалась армянская колония, проводившая антитюркскую компанию.

«Армянский вопрос» как составная часть «Восточного вопроса» после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. был поставлен на повестку дня Берлинского конгресса. После внесения в Берлинский трактат статьи 61 «О предоставлении автономии армянам в Восточной Анатолии», армяне начали добиваться желаемого силой оружия. Россия и страны Европы прилагали много усилий для создания армянских вооруженных отрядов и подготовки их к восстанию. Сформированные при поддержке Европы и России партии «Арменакан», «Гнчак», «Дашнакцутюн» создавали в Анатолии тайные вооруженные отряды и террористические группы.

Вооружения направлялись в Восточную Анатолию в основном тайными путями из России. Немецкие, английские и французские миссионеры в регионе еще активнее подстрекали армян против Турции.

В 90-х годах XIX века намерения армян создать в Анатолии независимое государство совпадали с намерениями великих держав, желающих развалить Османскую империю. Хотя, ни в одной из областей империи армяне количественно не составляли большинства. Было дано указание дипломатическим представительствам, функционирующим в Османской империи, использовать все возможные силы для создания образа турка как «дикаря», «кровопийцы» и «палача».

Разжигание восстаний армян, а также вынуждение турок принять контрмеры были составной частью этого плана. Начало Первой Мировой войны и привлечение Турции к участию в войне дало прекрасную возможность государствам, желающих расколоть ее. Армяне, как в Америке, так и в Европе и России были мобилизованы для сражения против турок. По признанию армянских источников, только на Кавказском фронте в составе русской армии воевали более 150 тысяч армян. А созданные по благословению наместника Кавказа, 4 армянских вооруженных формирования, объединяющих в своем составе 10 тысяч добровольцев, через Иреван и Южный Азербайджан перешли в наступление на Османскую империю.

Армяне, воспользовавшись продвижением русских войск, совершали массовые погромы турок по всей Восточной Анатолии. Армяне с целью создания независимого государства на территории шести областей Восточной Анатолии (Эрзурум, Ван, Битлис, Харпут, Диярбекир, Сивас), переименованную армянами в «Западную Армению», опираясь на наступающие русские войска, начали уничтожать турок. 14 мая 1915 года после взятия русскими войсками города Ван, в течение двух дней армяне приступили к массовому уничтожению местного мусульманского населения. Под покровительством русских в городе Ван было создано армянское правительство. За короткое время в Ване собралось около 250 тысяч армян.

С целью предупреждения удара из-за спины и предотвращения террора и диверсии со стороны армян правительство Турции было вынуждено принять решение о переселении их из зоны военного конфликта вглубь страны. 28 мая 1915 года в сопровождении отрядов охраны начались работы по переселению. При этом условия переселения не распространялись на армян, проживающих вне пределов зоны военного конфликта…

Армяне утверждают, что власти Османской империи убили 1,5 миллиона армян. В действительности же эти цифры были существенно преувеличены.

Так, председатель Турецкой исторической структуры Юсиф Халаджоглу, ссылаясь на османские архивы, пришел к выводу, что количество убитых армян при нападении на них на дорогах во время переселения составляло примерно 8,5 тыс. человек. Остальные армяне убиты сразившись с оружием в руках против турок.

Летом 1919 года в ходе Парижской мирной конференции президент Вудро Вильсон, для изучения обстановки на территориях, которые армяне называли «Западной Арменией», и в Южном Азербайджане, отправил в регион специальную миссию под руководством начальника генштаба армии США во Франции, генерала Джеймса Харборда. Исследующая регион миссия Харборда в рапорте, представленном в Сенат США от 16 октября 1919 года, писала, что побывала на территориях от Черного моря вплоть до границы с Ираном, но не нашла ни единого факта, оправдывающего притязания армян.

Данный доклад генерала Харборда подтверждал, что в Восточной Анатолии армяне никогда не составляли большинства и не подвергались геноциду. Харборд писал, миссия часто встречала на дорогах турок, бежавших от тирании армян. Документы того времени свидетельствуют о том, что притязание об уничтожении османами 1,5 миллиона армян не что иное как абсурд.

А кто же настоящие авторы идеи вымышленного геноцида армян?

Заслуга в получении путевки в жизнь идеи вымышленного «геноцида армян» в начале 20-х годов принадлежит действующим в Османской империи дипломатам и христианским миссионерам. Известно, что «геноцид» как международный термин используется лишь с 1944 года. Впервые геноцидом названы массовые убийства, совершенные гитлеровским режимом против евреев.

Ныне крестным отцом разглашенных по всему миру притязаний об «армянских погромах» считается посол США в Османской империи в 1913-1916 гг. Г.Моргентау (1856-1946). Заинтересованный в расколе Османской империи президент США Вудро Вильсон, назначая послом Г.Моргентау, сказал: «Скоро и следа не останется от того, что можно было бы назвать Турцией»…

Англичанин Джеймс Брайс, юрист по специальности (1838-1922), был членом Палаты лордов Великобритании и председателем Англо-Армянского общества. В 1876 году он путешествовал по Кавказу. В 1877 году Дж. Брайс в Лондоне опубликовал книгу «Транскавказ и Арарат». А в 1916 году как «Сборник документов» опубликовал объемистую книгу «Отношение к армянам в Османской империи». В книгу включены фальшивые документы о выдуманных христианскими миссионерами, дипломатическими представителями христианских государств «массовых погромах армян».

Известный английский историк Арнольд Тойнби (1889-1975) также считается одним из авторов идеи вымышленного геноцида. В 1916 году А. Тойнби от имени лорда Джеймса Брайса обратился ко всем армянским комитетам для предоставления ему более содержательной антитюркской информации. Слишком много информации без указания источника было направлено в адрес А. Тойнби. В мае 1916 года А. Тойнби, обратившись с письмом к лорду Джеймсу Брайсу, отметил, что получил разрешение издательства на публикацию «армянских документов». Таким образом, впервые от имени правительства Великобритании на основе непроверенной информации армянских и проармянских источников издается книга под названием «Голубая книга» — «Зверства против армян, уничтожение народа». Ненапечатанную повторно при жизни А. Тойнби, эту книгу после его смерти армянские издательства в США издавали неоднократно, «обогащая» рядом поддельных документов.

Другим крестным отцом «геноцида армян» считается Иоганн Лепсиус (1858-1926). Армин Теофил Вегнер (1886-1978) также играл важную роль в получении путевки в жизнь идеи вымышленного «геноцида армян». Одним из авторов «армянского геноцида» является также австриец Франц Верфель (1890-1945). Он находился под влиянием армян-католиков…

Так, кто должен просить прощения?

На самом деле все очень просто: Турции пытаются вменить чувство вины и покаяния, чтобы иметь власть над нею и заставить выплачивать компенсации. Это ничто иное как манипуляция. Но Турция на эту манипуляцию не пойдет.

Рамелла Ибрагимхалилова