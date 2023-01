Азербайджанский миротворец награжден медалью ООН.

Об этом сообщается в Twitter представительства Азербайджана в ООН.

Отмечается, что азербайджанский миротворец майор Илькин Халилов — военнослужащий миссии ООН в Южном Судане, награжден медалью Организации Объединенных Наций за достойное выполнение своих обязанностей и заслуги в сохранении мира.

Congratulations to #Azerbaijani peacekeeper

Major Ilkin Khalilov — awardee of The United Nations Medal in recognition of the duties and the service of peace as a Military Member of the #UNMISS @UN @UNPeacekeeping pic.twitter.com/jNMQPIcCzi

— Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) January 4, 2023