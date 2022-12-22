Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству рекомендовал отозвать поправки в конституцию региона, согласно которым президент республики должен был именоваться главой. Соответствующий законопроект был внесен в республиканский парламент буквально вчера.

В федеральном законодательстве эта норма была окончательно закреплена в конце прошлого года, когда Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в субъектах федерации. В соответствии с документом высшее должностное лицо субъекта именуется главой и не может называться президентом.

Противостояние татарских элит с Кремлем за свой особый статус длится не один год, отмечает Би-би-си. Оно началось еще в годы полпредства Сергея Кириенко в Приволжском федеральном округе, которому необходимо было убедить политических тяжеловесов из Татарстана и Башкортостана — Минтимера Шаймиева и Муртазу Рахимова привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

После назначения Кириенко в администрацию президента, где он курирует внутреннюю политику, Казань продолжила споры с федеральным центром — и не только о наименовании должности главы региона, но и о договоре о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, а также добровольном изучении национальных языков.

Переименование высших должностей в регионах началось больше десяти лет назад с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова. Тогда был установлен срок на изменение всех региональных конституций до 2015 года. Татарстан получил отсрочку до 2016 года, поскольку у республики был договор о разграничении полномочий с федеральным центром. Однако после того, как договор прекратил свое действие, Кремль отказался его пролонгировать.

Взамен Кремль обещал, что Казань сможет сохранить наименование должности президента до 2020 года — когда истекал очередной срок полномочий руководителя республики Рустама Минниханова.

В сентябре 2020 года он снова переизбрался на эту должность. В подписанном в июле этого года указе Путина о составе госсовета Рустам Минниханов именовался главой Татарстана.