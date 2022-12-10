Полиция Дрездена сообщила, что задержала мужчину, захватившего заложников в торговом центре Altmarkt-Galerie. Никто из заложников не пострадал. Нападавший был ранен во время операции по освобождению, сообщает DW.

Полиция предполагает, что он страдает психическим заболеванием.

Ранее стало известно, что утром в субботу, 10 декабря, мужчина, вооруженный пистолетом, попытался ворваться в здание местной радиостанции Radio Dresden. Он открыл огонь по двери у главного входа, однако проникнуть внутрь не сумел. Сотрудники радиостанции успели укрыться в безопасном месте. Затем злоумышленник направился на машине в центральную часть города, где укрылся в одном из помещений косметическо-хозяйственного магазина DM в торговом центре Altmarktgalerie.

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Полиция Дрездена на востоке ФРГ перекрыла в субботу центр города в поисках вооруженного мужчины, который до этого пытался ворваться в редакцию радиостанции Radio Dresden. Об этом сообщила газета Bild.

После того как сотрудники редакции вызвали полицию, злоумышленник сбежал и забаррикадировался в одном из помещений в расположенном неподалеку торговом центре. Ранее СМИ указывали, что его успели задержать, но эта информация не подтвердилась. Пресса также сообщала, что подозреваемый застрелил одного человека.

Расположенный в центре Дрездена рождественский рынок останется закрытым весь день. О каких-либо экстремистских мотивах стрелявшего информации не распространялось.