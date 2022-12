Оправдание и освобождение ряда фигурантов «тертерского дела» — позитивное событие. Новое расследование по этому делу может дать ощутимые результаты в борьбе с пытками и безнаказанностью.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

The acquittal and release of a number of persons in the “Terter case” today is a positive development. The new investigation on this case can produce tangible results in the fight against torture and impunity.

— Peter Michalko (@MichalkoPeter) December 6, 2022