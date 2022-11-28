Дипломатия, будучи одной из сложных сфер деятельности, остается пространством больших надежд. Перманентно находится в движении. Для нее нет ни выходных, ни отпусков, потому что она призвана выводить дилеммы в плоскость разблокировки.

Она только тогда оказываются на высоте, если оправдывает возлагаемые надежды и ожидания, за которыми просматриваются контуры преференций.

Будучи персонифицированной стезей, в дипломатии всегда приветствуется ясность. Оно и понятно, потому что прозрачность обрастает конкретикой, и при таком стечении обстоятельств судьбоносные решения не заставляют себя ждать.

Дипломатия президента Азербайджана Ильхама Алиева удачливо перешагивает через барьеры, демонстрируя череду универсальных алгоритмов. Острием она обращена в будущее, ибо воплощает в себе накопительный эффект.

Ее потенциал постоянно завышается, и это является следствием эффекта, который достигается в контексте задач современности и грядущего.

Неоспоримым достоинством дипломатии Ильхама Алиева является ее нацеленность на снятие глобальной напряженности. Она достигает поставленных целей посредством функционального подхода к повестке.

В основе дипломатической концепции главы Азербайджана заложены фундаментальные принципы, опирающиеся на международные договорно-правовые нормы. Если говорить о ее специфике, то надо заметить, что в ее структуре практически нет проявлений символизма, а есть нацеленность на содержание и результат.

Обращает на себя внимание отчетливо выраженный принцип полирегиональности, который формирует квинтэссенцию выведенных парадигм.

Глава азербайджанского государства успешно позиционирует на главных мировых площадках, демонстрируя стилистику гибкого и прагматичного политика. Тонкое умение обозначать главное и выделять в ней основной элемент, подтверждает, что автор оригинальных идей умеет определять кратчайшие пути к целям.

Приоритетом для Ильхама Алиева является достижение общей выгоды, отвечающей интересам, как Азербайджана, так и стран-партнеров.

Политиков и дипломатов всегда судят по делам, ибо в вербальной практике все персоналии выглядят убедительными. И только действия подтверждают серьезность намерений и грани дееспособности.

Алиевская стратегия полирегиональности – это реально работающий сегмент международной политики, с которым невозможно не считаться. Дело даже не в том, что глава Азербайджана председательствует в Движении неприсоединения (ДН), структуре, объединяющей в своих рядах 120 государств. Убежденный в правильности своих видений дипломат во всем, большом и малом, руководствуется идеей достижения мультипликативного эффекта, от которого выигрывают все.

Если заострить внимание на роли Ильхама Алиева в большой программе партнерства с тюркскими государствами, то можно заметить, что усилиями азербайджанского лидера произошел исторический переход от партнерства к интенсивной интеграции между родственными государственными образованиями.

Гладкая трансформация, обеспечившая превращение Совета сотрудничества тюркоговорящих государств (ССТГ) в Организации тюркских государств (ОТГ), стала следствием особой роли, которую сыграл президент Алиев в непростых кризисных условиях мировой системы.

Коллеги по президентскому цеху из ОТГ всецело поддержали предложения Баку, исходя из принципа, что от добра добро не ищут. Своевременно выдвинутая рациональная инициатива всегда находит поддержку среди единомышленников.

Анкара, Астана, Ташкент, Бишкек, Ашгабад и Будапешт (в качестве наблюдателя) единодушно поддержали позицию Баку по изменению статуса организации, которая накопила впечатляющую ресурсную базу для повышения коэффициента своего участия в международной практике.

Развитие партнерских отношений со странами Центральной Азии, визиты президента Алиева в братские государства придали мощный импульс развитию многомерных политических, экономических и гуманитарных отношений в рамках ОТГ. Намечен единый курс на интенсификацию интеграции, как внутри организации, так и в глобальной схеме, что является заметным подспорьем для оказания поддержки международным программам и проектам, осуществляемым под эгидой ООН и других транснациональных структур.

Однако платформой ОТГ результативность дипломатии Алиева не ограничивается. Будучи идеологом и практиком в амплуа интегратора, азербайджанский лидер успешно инициирует работающие модели в иных субрегионах.

Его хорошо знают и ценят в арабском мире, отдавая должное инициативам, обращенным на сближение Кавказского региона со странами Лиги арабских стран (ЛАГ).

На 31-ом саммите ЛАГ, что прошел в Алжире в начале ноября 2022 года, президент Алиев оказался не случайно. Он был приглашен специальным гостем на встречу. Арабское сообщество испытывает большую потребность в стимулировании солидарности в своих рядах. Ширящиеся отношения Азербайджана с Саудовской Аравией, ОАЭ, Иорданией, Алжиром и другими государствами закрепили за Баку реноме продуктивного партнера, который умеет генерировать новые идеи и цели в среде партнеров.

Страны ЛАГ отдают себе отчет в том, что для развития внутриарабской интеграции полезны связи с успешными странами мусульманского мира. В этом значении Азербайджан является наиболее подходящим актором, который готов поделиться положительным опытом, способным диверсифицировать кооперационные возможности.

Практический вклад Азербайджана в укрепление исламской солидарности в мире очевиден, и все, кто старается подвести базу сомнений под растущие активы Баку, рубят сук, на котором сидят.

Решение Ильхама Алиева об открытии посольства в Израиле и представительства в Палестине ныне бурно обсуждаемая тема. В двуединой инициативе заключен большой мягкий ресурс, обращенный на снятие региональной напряженности посредством использования деликатной дипломатии.

Умная сила Баку в разрезе непростых проблем Евразийского континента не раз способствовала разблокированию тугих узлов противоречий.

Во время действия пандемии президент Ильхам Алиев инициировал каскадные действия для оказания содействия малообеспеченным странам по части предоставления донорской помощи. Важно было помочь страждущим перебороть трудности в борьбе с коронавирусом.

В орбиту внимания Ильхама Алиева подпали государства тюркского сообщества, страны-члены Движения неприсоединения и, наконец, все сообщество. По предложению азербайджанского лидера была проведена специальная сессия Генассамблеи ООН для поиска кардинальных мер в борьбе с планетарной напастью.

Ставка на полирегиональность позволяет последовательно наращивать ресурс генеративности в самых трудных регионах, которые нуждаются во внешней помощи. Не секрет, что некоторые силы и страны, видя сложность положения, да еще и располагая необходимыми ресурсами, предпочитают позу наблюдателя. Они сознательно снижают уровень собственных обязательств в свете растущих рисков. Это недостойная позиция.

Высокий стиль в дипломатии предполагает находиться в орбите полезного действия, а не стараться казаться тем, кем ты не являешься. Ильхам Алиев неизменно пребывает в роли востребованного участника судьбоносных процессов.

Пример его рационального участия в мировых событиях для определенной когорты политиков по необъяснимым причинам превращается в раздражитель. А жаль. Скорее, по этой причине недоброжелатели ударяются в закулисные интриги и провокационные многоходовки. С их помощью пытаются приостановить течение естественных процессов, вставить палки в колеса машины инноваций.

Алогичная политика Иревана, подстрекаемого извне, обнажает деструктивную сущность злопыхателей, которым трудно переварить успехи азербайджанского лидера на международной арене.

Обнадеживающая реальность на Южном Кавказе после 44-дневной войны есть следствие точечных усилий азербайджанского президента, который в ранге победителя не стал унижать поверженного агрессора, а предложил ему мир.

Баку активно продвигает формат сотрудничества по оси Азербайджан-Грузия-Армения. Казалось бы, в условиях безвыходности Армении ничего выбирать не надо. Собственно, какие могут быть альтернативы у проигравшей страны, которая потеряла не только военную машину, но и провалила экономику.

Иреван не волен принимать самостоятельные решения, он идет на поводу у внешних поджигателей, которые воодушевляют лузера на реванш.

Вот и объяснение тому, почему у Ильхама Алиева практически все получается на Балканах, в Шанхайской организации сотрудничества, в ОТГ и ЛАГ, Европейском Союзе (за маленьким исключением), но не клеится с ближайшим соседом, подпавшим под влияние Парижа, Тегерана, Дели и еще пары центров.

Зная безвольность Иревана, они опровергают природу здоровых явлений, чем вредят не только армянам, но и себе. Выбирать им. Однако не стоит заблуждаться и надеяться на авось.

Дипломатия Ильхама Алиева стоит выше мелочных дрязг и провокаций потешных радетелей демократии. Она блестяще разбирается в перипетиях большой политики, умеет отличать хорошее от плохого, реалистичное от фантасмагории.

Трудно помешать человеку, который по образу своих мыслей и действий является гражданином мира, оставаясь при этом верным своему отечеству.

Сильные дипломаты, состоявшиеся государственники потому и возвышаются над неблагоприятными обстоятельствами, что умеют полагаться на свой интеллект и прозорливость.

Им легко дается искусство определения новых горизонтов в деле укрепления мира, взаимодействия и веры в надежных партнеров.

Тофик Аббасов