Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Сунак заявил, что Великобритания «знает, что значит бороться за свободу», и пообещал «быть до конца» с Украиной и Зеленским.

Britain knows what it means to fight for freedom.

We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧

Британія знає, що означає боротися за свободу.

Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa

— Rishi Sunak (@RishiSunak) November 19, 2022