15 ноября, с подачи армянского лобби Сенат Франции рассмотрит резолюцию о принятии пакета санкций против Азербайджана. В этом документе содержатся нелепые обвинения в адрес Азербайджана, а также призыв к правительству Франции и другим странам ЕС ввести «запрет на импорт газа и нефти из Азербайджана». Какова будет участь данной резолюции? Будут ли сенаторы исходить из собственных национальных, а не армянских интересов? Своим прогнозом по данному поводу с Minval.az поделился глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

«Скорее всего, резолюция будет принята. По крайней мере, обсуждения, которые предшествовали завтрашнему голосованию, заявления отдельных влиятельных членов Сената говорят о том, что, к сожалению, рассчитывать на непринятие документа не приходится. С другой стороны, мы видим, что и политическое руководство Франции, и руководство парламента (как оппозиция, так и правящая партия) выступают с единой позиции. Таким образом, политический истеблишмент Франции хочет продемонстрировать единство взглядов на происходящие в нашем регионе процессы», — сказал политолог.

По словам Ильгара Велизаде, не стоит себя обманывать, что в данном вопросе официальный Париж занимает иную позицию. Единственное, что руководство не может это высказать в открытой форме, так как оно лишает себя возможности вообще контактировать с Азербайджаном.

«Но французское политическое руководство поддерживает дух этой резолюции или, во всяком случае, симпатизирует ей», — подчеркнул он.

Напомнив о недавнем телефонном разговоре главы Франции Макрона с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Ильгар Велизаде отметил, что данная беседа особо не решит судьбу резолюции.

«Но это может повлиять на реакцию французского руководства на документ. Можно ожидать, что исполнительные структуры в лице президента, главы МИД отреагируют в том ключе, что это решение Сената, и оно необязательно к исполнению. То есть, подобный жест можно ожидать», — подчеркнул политолог.

В качестве ремарки отметим, что во время телефонной беседы Макрон сообщил, что встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 18-го Саммита организации Франкофонии, который состоится 19 ноября. Тут уместно напомнить, что недавно Пашинян вернулся к вопросу о продлении мандата российских миротворцев в Карабахском регионе. То, что не Пашиняну или кому-то другому решать этот вопрос, так как речь идет об азербайджанской земле – другая тема. Но можно ли ожидать, что Европа в лице Франции, видя шарахание Пашиняна из крайности в крайность, при встрече попытается вновь вернуть Ереван на европейскую площадку, в том числе и с помощью резолюции?

Отвечая на этот вопрос, наш собеседник сказал следующее: «Дело в том, что позиция Пашиняна в отношении РМК хорошо известна. Он мотивирует свою позицию тем, что на сегодня нет другой реальной силы, которая могла бы стать между Азербайджаном и армянами, проживающими в Карабахском регионе. То есть, Пашинян показывает и Франции, и США, и другим западным партнерам, что РМК – вынужденная мера. И они с этой позицией соглашаются. Что касается перехода Армении под «европейский зонтик», то этот процесс проходит в последовательном порядке и обусловлен целым рядом шагов, которые должны подвести Армению к большему влиянию Запада в этой стране. Поскольку этот процесс продолжительный, то на сегодняшний день Евросоюз понимает, что полный вывод РМК из региона не отвечает интересам Армении».

Возвращаясь непосредственно к самой резолюции, политолог отметил, что «в случае ее принятия отношения между Францией и Азербайджаном лучше не станут, но и хуже не будут». «Дело в том, что на протяжении последних лет Париж и без этого демонстрировал явно проармянскую позицию. Но в любом случае решение Сената нанесет ущерб азербайджано-французским отношениям, это будет еще одним ударом. Азербайджан, конечно, этот удар переживет, так как для нас это не станет чем-то новым. Но вот интересы Франции в регионе однозначно пострадают», — заявил Ильгар Велизаде.

По его мнению, та часть резолюции, в которой говорится о необходимости ограничить взаимодействие с Азербайджаном, серьезно бьет по интересам Евросоюза.

«Поскольку в последние месяцы между Азербайджаном и рядом европейских стран, и самим Евросоюзом были заключены очень важные соглашения, в особенности, в энергетической сфере. И такой документ может серьезно подпортить фон азербайджано-европейских отношений. Подобные попытки французских проармянских политиков вбить клин в отношения с Евросоюзом, европейскими странами будет крайне негативно встречены со стороны Азербайджана», — заключил политолог.

Фарид Теймурханлы