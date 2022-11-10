Обеспечение прав женщин, решение их проблем всегда было важнейшим направлением государственной политики Азербайджана. Причем утверждение основывается вовсе не на субъективных эмоциях, а на реальных фактах.

Основные принципы государственной женской политики в современном Азербайджане заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно претворяются в жизнь президентом Ильхамом Алиевым. У нас в стране создана надежная конституционная и нормативно-правовая база по обеспечению гарантий прав женщин. В целях реализации положений соответствующих законодательных актов разработаны и успешно осуществляются государственные программы. Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, созданный указом Ильхама Алиева от 6 февраля 2006 года, призван обеспечить решение основных задач в данной области.

В свою очередь правозащитница Новелла Джафароглу, выступая на прошлой неделе в парламенте, отметила, что в законе о партиях обязательно должна быть квота по гендерному равенству. По ее мнению, вопрос квоты очень важен. Должна быть квота для женщин в парламентских, муниципальных и всех выборах.

Сотрудник Minval.az побеседовал с Новеллой Джафароглу, отметившей, что, неcмотря на все усилия, прилагаемые государством в решении данного вопроса, все же остается ряд проблем, которые необходимо решить.

«Проблема в том, что парламенте очень мало женщин, равно как и на руководящих должностях в муниципалитетах. Сотрудниц где-то 32%, а вот на руководящих должностях очень мало. Но отмечу, что самые лучшие муниципалитеты – именно те, где руководитель – женщина. Мы постоянно с ними работаем. На самом деле, почему бы Азербайджану не брать пример со скандинавских стран – Норвегии, Финляндии, где есть квота для женщин? Если уж работать по методам международных стандартов, почему нам не иметь такую квоту? Я не говорю 50х50, пусть будет хотя бы 40х50. В парламенте вообще должно быть гарантированное число женщин, чтобы мы могли обращаться к ним. Когда я выступила с предложениями о квоте, женщины-депутаты подошли ко мне после и поблагодарили за инициативу. Просто возмутительно то, что мы говорим о правах женщин, о гендерном равенстве, а в парламенте заседают всего три или четыре женщины. Куда это годится? Всем мужчинам дали слово, кроме этих женщин. И я расцениваю такой подход, как мужской эгоизм. Меня это очень задело. Я знаю этих женщин -депутатов, очень грамотные и образованные», — возмутилась она.

По ее словам, спикер парламента в Совете Европы всегда очень правильно защищала интересы Азербайджана и поднимала актуальные вопросы, касающиеся защиты прав женщин. Поэтому Н.Джафароглу и сегодня, и всегда готовит лидеров-женщин, которые впоследствии могли бы занимать руководящие должности, чтобы они чувствовали себя уверенными, не стеснялись бы баллотироваться в депутаты.

«Пройдете – отлично. Не пройдете – считайте, что получили мастер-класс по выдвижению кандидатуры и учтете ошибки. Мы даже учили их правильном диалогу с народом, объясняли подход к разным слоям населения. Мы снимали уроки на видео и потом размещали в сети. Кроме того, в регионах было создано 40-50 организаций, и все они активно работают, защищают права женщин, ходят по домам, помогают людям. Активность у них очень высокая, и все они – жительницы регионов. Я считаю, что азербайджанская женщина должна быть экономически свободной, уметь самостоятельно зарабатывать деньги, и в регионах есть много возможностей для женщин, желающих создать собственное хозяйство для обеспечения личной финансовой независимости. Например, разводить и продавать кур. Трудно, конечно, но можно. Уверяю вас, если женщина сильная, она буквально все может преодолеть. Я еще вот что отмечу: надо менять стереотип, что место женщины – на кухне, и что мужчина – более превосходящее существо по праву рождения таковым. Пора это все поменять. И менять этот стереотип именно при помощи мужчин, надо работать с ними, говорить постоянно о роли женщины в обществе (а не только около кастрюли или колыбели), нужно проводить семинары. Так же я читаю, что следует ужесточить наказание тем, кто бьет своих жен», — сказала она.

В настоящее время идет интенсивная работа со стороны государства, и сдвиги в этой плоскости есть, надо признать это. 30 лет назад женщины боялись пожаловаться в полицию на рукоприкладство со стороны мужей. Сейчас же в полиции работает много женщин, и потому жертва бытого насилия спокойно может обратиться за помощью. Главное – скоординировать работу женских организаций, существующих в стране.

«Я уже стара, время мое уходит, хочу создать женскую коалицию, которая серьезно занялась бы решением этих проблем. А еще создать мужскую коалицию, которая занималась бы молодыми. Гражданское общество должно работать. Но есть очень большая проблема: финансирование. Государство выделяет очень мало средств, на которые не сделаешь практически ничего. На самом деле, есть много работы для женщин. Наша организация работает под эгидой Международной организации помощи пожилым. В Азербайджане как будто бы есть агентство соцработников. Но их нет на самом деле. Я неоднократно поднимала вопрос о неработающих социальных институтах. Сейчас мы договорились в парламенте с Захидом Оруджем о встрече по моим вопросам, мы обсудим, какое количество женщин и мужчин можно привлечь в качестве социальных работников, какие организации должны быть привлечены к решению данного вопроса, исполнительные власти или же муниципалитеты», — сказал Джафароглу.

Правозащитница добавила, что в Азербайджане необходимо создать женскую партию. Однако, отметила, что партия должна быть центристской, независимой ни от руководства, ни от оппозиции. В ней должны состоять научные работники, социологи, юристы, бизнесмены, да и просто активистки, которые хотят, чтобы в Азербайджане был мир, спокойствие и благополучие.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Освещение гендерных семейных и демографических проблем».