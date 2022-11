В результате военной агрессии Армении против Азербайджана погибли 9 азербайджанских журналистов.

Об этом сообщается в Twitter министерство иностранных дел Азербайджана.

«Сегодня, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы вспоминаем и требуем справедливости в отношении 9 азербайджанских журналистов, убитых лишь за то, что они выполняли свою работу в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана», — говорится в публикации.

Today, on the International Day to #EndImpunity for Crimes Against #Journalists, we remember and demand justice for 9 Azerbaijani journalists who were killed merely for doing their work in the course of military aggression by #Armenia against #Azerbaijan.

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 2, 2022