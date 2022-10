Главный мышелов британского правительства кот Ларри прокомментировал отставку премьер-министра Лиз Трасс. Заявление появилось в его официальном аккаунте в Twitter.

«Король [Великобритании] попросил меня стать премьером, потому что это безумие больше не может продолжаться», — говорится в твите.

При этом его подписчики оставили в комментариях под постом картинки с лозунгами «Ларри в премьер-министры», а также фотографии своих кошек, которые «поддерживают такое решение».

“The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL

— Larry the Cat (@Number10cat) October 20, 2022