В юго-западной турецкой провинции Мугла спасены 11 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает командование Сил береговой охраны Турции.

Резиновая лодка с мигрантами была выдворена греческой стороной в территориальные воды Турции в нарушение норм международного гуманитарного права.

Согласно сообщению, искатели убежища были спасены у побережья курортных районов Бодрум и Датча.

После прохождения соответствующих процедур все нелегальные мигранты были доставлены в региональное управление по делам миграции.