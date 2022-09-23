Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что спасение россиян от частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, не входит в обязанности Литвы и других соседних стран. Об этом сообщило 22 сентября Delfi.

Премьер заявила, что война в Украине началась в 2014 году, а полномасштабное вторжение России началось 24 февраля этого года. Поэтому, по ее мнению, у россиян было достаточно времени, чтобы определиться, какова их позиция в отношении войны.

Ингрида Шимоните отметила, что ей было бы непонятно, если бы Литва впускала людей по гуманитарным причинам только потому, что для россиян «война была нормой, пока они видели ее по телевизору, сидя на диване, а стала ненормальной, когда правительство и Шойгу призвали в армию и предложили физически принять в этом участие».

По ее словам, ситуацию каждого россиянина, который будет просить о въезде в Литву, будут рассматривать в отдельности. Шимоните заявила, что » спасение всех граждан России от мобилизации, наверное, не входит в обязанности Литвы и других соседних стран».