Гражданин России армянского происхождения, миллиардер Рубен Варданян переехал на территорию Карабаха, временно подконтрольную российским миротворцам. В своих статусах в социальных сетях он написал, что принял это решение самостоятельно, чтобы “находиться рядом с народом, который задыхается от нищеты”. Из его слов выходит, что все свои средства он намерен потратить на улучшение социально-экономического положения соотечественников, проживающих в Карабахе. Для реализации этих целей он даже создал “Фонд развития и безопасности Арцаха” (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DmLYhc9s_u4).

Ложное заявление! Переезд Рубена Варданяна в Карабах мало связан с теми причинами, о которых он заявил официально. Деятельность прошлых лет показывает, что его капитал сформирован из незаконных оборотов. Он участвовал в отмывании грязных денег, незаконной торговле наркотиками и оружием. А его нынешние действия являются продолжением приведения своих махинаций в соответствие с новым временем. ОССRP (Журналистский проект против коррупции и организованной преступности) в своем отчете, обнародованном в марте 2019 года, также коснулся деятельности армянского олигарха, проживающего в России, и рассказал о его совместной сети с олигархами в Армении.

Отмечено, что эта сеть участвовала в отмывании грязных денег в России. Через инвестиционный банк, принадлежащий им, они организовали вывоз из России девяти миллиардов долларов. Эта схема, условно обозначенная в отчете как “Деньгиотмывающая машина “Тройка””, подозревается в отмывании грязных денег, уклонении от налогов, сокрытии за рубежом имущества российских олигархов и политиков. А 53-летний олигарх, бывший владелец инвестиционной компании “Тройка Диалог” Рубен Варданян представлен одной из ключевых фигур в этой сети. Более того, сеть находится в тесных связях с господствующей элитой России.

Дело в том, что часть своей деятельности по отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков и торговле оружием этот разбойник реализовал на территории земель Азербайджана. Он участвовал в разворовывании и транспортировке природных ресурсов Карабаха. И не в одиночку. В этом деле его партнером был уроженец Ливана, гражданин одновременно Канады и США, миллиардер Нубар Афоян. Эта пара, известная в регионе Ближнего Востока как торговцы оружием, также активно участвовала в незаконном заселении оккупированных территорий Азербайджана.

Переселение армянских семей из Сирии и Ливана в Карабах осуществлялось под их патронажем. Далее Варданян исполнял проект по “закладке экологического села”. Под видом гуманитарного фонда выделял средства для закладки армянских сел в Карабахе, Ливане и Сирии, а также для строительства церквей и школ и реставрации армянских памятников. Он прославился как меценат. Группа “Гуманитарная инициатива Аврора”, соучредителями которой являются Рубен Варданян и Нубар Афоян, используя финансовую помощь международных донорских организаций, организовала дополнительный фонд для финансирования переселения ливанских армян в Карабах.

Представленная официально как гуманитарная организация “Гуманитарная инициатива Аврора” в основном занималась пропагандой “геноцида армян” и распространением армянской лжи. Известна как агитатор тем касательно применения санкций против Турции.

С этой точки зрения он создал себе положительный имидж среди своих соотечественников. Он хоть и был российским бизнесменом, однако больше известен как человек, продвигающий интересы армянской нации и старающийся во имя ее будущего.

А главная истина в том, что Рубен прикрывал свой незаконный бизнес меценатством. В статье “Радио Свободы”, подготовленной со ссылкой на OCCRP под названием “Химчистка “Тройка”: Рубен Варданян в новом обличии” указано, что российский миллиардер на самом деле злоупотребил благотворительностью: “Под видом оказания помощи школам и культурным предприятиям он легализовал и присвоил миллионы средств (https://www.rferl.org/a/troika-laundromat-accusations-cast-millionaire-vardanyan-in-new-light/29803011.html). Рубен также получил выгоду из проекта “Карабах”, что позволило ему реализовать незаконные средства и вести подпольный бизнес. Его сегодняшний переезд в регион — продолжение той самой программы.

Зачем Россия отправляет Рубена Варданяна не на Мальту, а в Карабах?

На фоне российско-украинской войны возникли серьезные проблемы для российского олигарха. Западные центры применили санкции в отношении российских олигархов и компаний, причастных к оборонной и энергетической промышленности, международным транспортным маршрутам. Украинская сторона на фоне поддержки от Запада стимулировала применение санкций в отношении российских олигархов. Число лиц и компаний, подверженных санкциям, неуклонно растет.

Forbes пишет, что в шестой по счету пакет санкций Евросоюза включены свыше 80 русских олигархов (https://www.forbes.ru/biznes/467381-makron-anonsiroval-sankcii-protiv-80-rossijskih-oligarhov). Это список олигархов, охваченных лишь одним пакетом. Другие пакеты еще более увеличивают количество олигархов, попавших под санкции. Отметим и то, что с начала войны по сей день более 10 российских олигархов скончались при странных обстоятельствах. Словом, война с Украиной обернулась катастрофой для российских олигархов.

В материалах говорится, что близкие Рубена, проживающие в Киеве, предупреждали его о том, то он попадет под санкции Запада. Переезд Рубена Варданяна в Карабах и отказ от российского гражданства преподносится как попытка уклониться от санкций.

Однако это решение в противовес тому, что написано в его статусах в соцсетях, принято вовсе не самостоятельно. Аналитики расценивают трансфер Рубена в Карабах как проект России. В Карабахе он будет защищать не только себя и свое состояние. Он “командирован” сюда для спасения денег своих партнеров — российских олигархов. Под видом благотворительности в Карабахе он планирует возобновить свою незаконную деятельность.

Но в любом случае, какой бы причина ни была, вызывает беспокойство то, что он пытается превратить в орудие место, где российские миротворцы выполняют свою миссию.

Известно, что ранее Рубен Варданян возглавлял незаконный бизнес не только на оккупированных территориях Азербайджана, но и на Мальте. Его мальтийский бизнес все еще существует, и возможности его широки. Популярное издание The Shift опубликовало в 2021 году статью “Последний список лиц, получивших мальтийское гражданство”, и отметило в нем имена пятерых влиятельных лиц в России.

Издание пишет, что наряду с тем, что они бизнесмены, они являются также олигархами, погрязшими в коррупции и незаконных оборотах. В особенности участвуют в отмывании грязных денег представителей господствующей элиты. В этом списке имя Рубена стоит в первых рядах.

Любопытно то, что Россия отправляет Рубена не на Мальту, где его возможности еще более широки, а в Карабах. Если цель заключается в том, чтобы защитить Варданяна от санкций, и обеспечить его неприкосновенность, то на Мальте сделать это куда более легче, нежели в Карабахе. Получается, что подготовлен и реализуется многоходовый план. Эти подозрения усиливаются, если учесть двойные связи Рубена с западными центрами.

Почему Запад закрывает глаза на сеть Рубена Варданяна?

Документы показывают, что западные санкции применены к большинству российских миллиардеров. В отношении остальных ведутся серьезные расследования. Над этим сейчас работает Министерство юстиции США, где пытаются выявить имена русских олигархов, уклоняющихся от санкций. Forbes пишет, что американские прокуроры нашли доказательства того, что русские олигархи пытаются обойти западные санкции (https://www.forbes.ru/milliardery/461203-v-minuste-ssa-zaavili-o-popytkah-rossijskih-oligarhov-izbezat-zapadnyh-sankcij). Аналитическая группа Trap Aggressor, которая мониторит санкции в отношении России, написала, что половина из десяти самых известных русских олигархов все еще не под санкциями (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/08/5/690060/). И даже представила список этих олигархов. В нем фигурируют: Владимир Лисин, Владимир Потанин, Павел Дуров, Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко и Вахид Алекперов. Но интересно, что ни в одном из расследований не упоминается имя Рубена Варданяна.

Почему Варданян остался в стороне от санкций? Ведь он обвиняется в самых глобальных тяжких преступлениях: контрабанда оружия, незаконный оборот наркотиков, отмывание грязных денег. В связи с этим Управление Германской федеральной криминальной полиции и Прокуратура Франкфурта раскопали и представили серьезные аргументы. И лишь фокусники-армянские олигархи остались в стороне от санкций.

Непонятно и отношение к теме со стороны ведущих европейских институтов. В этом плане хорошим примером служит заседание Комитета правовых вопросов и прав человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы, состоявшееся в Страсбурге 11 апреля 2019 года. На основании доклада голландского депутата Март Ван де Венина комитет представил свой документ “Коррупционная машина: реакция на угрозы организованной преступности и отмывания грязных денег”. Очень интересно, что несмотря на достаточное количество доказательств против Рубена Варданяна и “Деньгиотмывающей машины “Тройка””, собранных во время расследований, в заключительном документе эти моменты не нашли своего отражения. И это очень подозрительно.

“Радио Свобода” в статье “Химчистка “Тройка”: Рубен Варданян в новом обличии” обратило внимание к некоторым нюансам деятельности армянского олигарха. Коснулось его образования в Гарвардской бизнес-школе, и отметило, что образование, полученное им в США, а также курсы повышения квалификации на Западе создали для него хороший имидж, сформировали его как прозападного. Пользуясь этим имиджем, Рубен смог наладить в западных кругах полезные связи, и проложил путь к власть имущим Европы. Он был связующим звеном между этими кругами и российскими олигархами.

Напрашивается логический вывод, что Рубен Варданян старается не только для России, но и для различных западных кругов. Не исключено, что он связан и с теми силами, пытающимися вернуть Карабаху отдельный статус. Здесь прослеживаются элементы, желающие путем возвращения Карабаху отдельного статуса, превратить его в офшорную зону.

Егяна Гаджиева, Мушфиг Алескерли

Minval.az