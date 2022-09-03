С 1 сентября Министерство культуры Азербайджана приступило к оперативным мониторингам вмешательств в фасады, общих экстерьеров, интерьеров, то есть, в первозданный облик историко-архитектурных памятников Баку.

В сообщении министерства было отмечено, что против незаконного вмешательства будут приниматься строжайшие меры.

«По процессу исполнения будет составлен протокол, установлены штрафы и ущерб, нанесенный в результате дополнительных незаконных вмешательств, будет устранен», — говорится в сообщении.

Но самым парадоксальным моментом является последний абзац, поразивший откровенным не завуалированным цинизмом. Оказывается, целью мониторингов являются не штрафы физических и юридических лиц за конкретные нарушения, а то, что (цитируем) «настало время бить тревогу для проведения оперативных мер».

Как говорили классики – приехали! Раз уж вспомнили классиков, то в данном случае вполне уместна поговорка про жирафа, до которого, наконец-то, «дошло».

Оказывается, время бить тревогу уже пришло. Возникает вопрос: а почему так поздно оно пришло? Почему раньше никто из чиновников этого ведомства не удосужился ответить на многократные звонки журналистов по фактам масштабных сносов, сотрясавших Баку с 2010 года? Почему все сотрудники министерства молчали, когда экс-министр культуры Абульфаз Гараев подписывал десятки «приговоров» старинным домам, которые пошли под бульдозер в угоду застройщикам, и не только?

В недоумении от сообщения Минкультуры и архитектор Эльчин Алиев, к которому обратился за комментарием сотрудник Minval.az.

«Я, как гражданин, с одной стороны, рад, что наконец-то это распоряжение появилось, и вполне естественно, что я и мои коллеги будем поддерживать Минкультуры в данном вопросе. Но, с другой стороны, мне не совсем понятно: почему только сейчас? Почему с 1 сентября, а не, скажем, с какой-то другой, более ранней даты? Разве задачей этих органов не является ежедневое, ежечасное бдение с момента создания этого ведомства? Почему глава этой службы Азад Джафарли начинает «кампанию по защите архитектурного наследия» с 1 сентября? Ведь с момента назначения нового министра культуры и главы службы по охране памятников прошло практически 2 года! Остается открытым вопрос: чем они занимались все эти 2 года? Кроме того, неужели нужно издавать для охраны памятников архитектуры особый указ?», — недоумевает архитектор.

Время собирать камни – но для чего?

Для того, чтобы понять всю абсурдность «позднего зажигания» Минкультуры, предлагаем читателям вернуться в тот самый пресловутый 2010 год, когда начался масштабный снос старинных особняков, которые были крепкими и могли бы простоять еще несколько столетий, как в Грузии, Европе. Но к этому вопросу мы вернемся позже.

Итак, в конце 2010 года Кабинет министров утвердил Подробный генеральный план по консервации исторического центра Баку. Генплан был подготовлен Государственным мемориально-историческим заповедником при Кабинете министров совместно с Министерством экономического развития, Министерством финансов, Министерством культуры и туризма, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре и Национальной академией наук Азербайджана.

Думаем, не стоит объяснять читателям, что такое консервация. Хотя, почему-то чиновники Минкультуры посчитали, что консервация – это уничтожение, так как многие памятники архитектуры, внесенные в список «охраняемых государством» зданий, были просто снесены.

И что за понятие такое – центр города? Ведь в любом районе Баку были (и пока что остаются) здания, представляющие историческую ценность. А потому хочется напомнить, что историческая память – это не только Ичери-Шехер и Торговая. Это десятки зданий нашего города, внесенных в 1985 году Советом министров Азербайджанской ССР в список объектов, представляющих собой архитектурную, историческую и культурную ценность.

Но, к сожалению, большая часть наследия варварски уничтожена. А сегодня они выступают со странным призывом «бить во все колокола, так как время пришло». Какое время? Собирать камни? Чтобы сложить из них очередные безликие новостройки – т.н. «шедевры» современной архитектуры, постепенно заполняющие исторический центр города и не вызывающие у граждан, а тем более, у туристов города никаких чувств, кроме ужаса?

Увы, сегодня это самая пронзительная правда. В результате варварского набега тех, кто никогда не любил этот город, а только качал (и продолжает качать) из него деньги, мы лишились не только понятия «бакинцы», мы постепенно теряем свое лицо – вместе с городом, который когда-то был нашей колыбелью.

С другой стороны, Баку – жемчужина Кавказа, город особый, со своим колоритом и прекрасной историей. Город, над созданием которого трудились великие архитекторы, должен был быть сохранен, как Берлин, Будапешт и Варшава, практически полностью разрушенные во время войны, но отстроенные в первозданном виде, да так, что никто не догадается – где «новострой», а где действительно чудом сохранившееся здание, которому уже за 200 (или более) лет.

Нас не бомбили во время войны, но вот уже много лет целенаправленно бомбят во время мира. И если представить, какого колоссального наследия мы лишились благодаря преступному потворству экс-министра культуры и молчаливому согласию его окружения, становится горько и обидно.

Для того, чтобы полностью осознать сказанное в этой статье, достаточно подняться на смотровую площадку около памятника Нариману Нариманову или еще выше – в нагорный парк, и посмотреть на город сверху. Увиденное просто ужасает: весь город застроен настолько плотно, что невольно думаешь о том, как он до сих пор еще не провалился в тартарары?

А ведь Баку должен был террасами спускаться к морю, как наш побратим – итальянский Неаполь. Но Неаполь простоит в первозданном виде еще сотни лет, а от сегодняшнего Баку через какие-то 50 лет не останется НИЧЕГО, кроме уродливых стеклобетонных высоток.

Яна Мадатова