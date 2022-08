Активистки феминистического движения Femen хитростью устроили топлесс-протест рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем, требуя ввести газовое эмбарго против России за ее агрессивную войну, сообщает AFP.

В выходные, когда проводился «день открытых дверей правительства», активистки подошли к канцлеру под предлогом совместного фото и неожиданно сорвали пиджаки, обнажив грудь и надписи «газовое эмбарго (против России) сейчас».

Но почти сразу же их оттеснила охрана.

«Фемен» после акции опубликовали на своей странице объяснения, отмечая, что правительства Германии довели страну до энергетической зависимости от России, из-за чего ФРГ сейчас не может решительно отреагировать на войну России. Также они обвинили Германию в недостаточной помощи оружием Украине.

«Пацифизм, мирные усилия и дипломатия стали нормами на европейском континенте только после военного поражения военных преступников. Сейчас Украина стала полем боя, на котором, без преувеличения, снова решается будущее континента. Цена за мир и свободу высока, и снова пора платить ее. Чтобы сохранить нашу демократию и свободу, европейцам придется платить своим комфортом, но украинцы платят своими жизнями», — говорится в заявлении организации.

VIDEO: Protester restrained at meeting with German Chancellor Olaf Scholz.

During a meeting with the public, Scholz was caught off guard by two bare-chested female protesters shouting «Gas embargo now». The two women were quickly subdued and removed by security pic.twitter.com/8fWsjFynY3

— AFP News Agency (@AFP) August 22, 2022