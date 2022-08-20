Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Алжиру в связи с лесными пожарами.

Cоответствующей публикацией министерство поделилось на своей странице в Twitter.

“Мы выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких и пострадавшим в результате лесных пожаров в Алжире. Мы выражаем солидарность с правительством и народом Алжира», — говорится в публикации.