Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Алжиру в связи с лесными пожарами.

Cоответствующей публикацией министерство поделилось на своей странице в Twitter.

“Мы выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких и пострадавшим в результате лесных пожаров в Алжире. Мы выражаем солидарность с правительством и народом Алжира», — говорится в публикации.

We offer heartfelt condolences to the families who have lost their loved ones and suffered by the devastating wildfires in #Algeria. We express our solidarity with the government & people of 🇩🇿. @Algeria_MFA @algeriabaku

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 20, 2022