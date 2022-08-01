Возможно, формулировка покажется несколько странной, но позволю себе сказать, что одной из стратегических задач всех реализуемых реформ является именно поиск оптимальных формул повышения эффективности функционирования конкретных отраслей. Оптимизация и рационализация, как раз и являются одними из основных критериев эффективности работы целых отраслей.

Конечно, любые реформы, а, тем более, реформы в системе государственного управления обречены на критику и определенное непонимание. Зачастую, эта критика предвзятая, а иногда даже и заказная. Следует учесть, что госуправление является феноменом стратегического характера. Здесь необходимо апеллировать категориями будущего времени. У процесса стратегического планирования, а, тем более, планирования в госуправлении должен быть иммунитет на всякую критику. Иначе управление будет ситуационным, а, следовательно, «близоруким» и малоэффективным.

Напомним, что соответствующим указом президента Азербайджана в целях укрепления взаимосвязи науки и образования, а также совершенствования управления было создано Министерство науки и образования. Данным указом на новосозданное министерство были возложены полномочия, связанные: с осуществлением государственной политики и регулирования в сфере науки; координацией и направлением научной деятельности научных учреждений и организаций.

Кроме того, при министерстве созданы Государственное агентство по науке и высшему образованию, а также Государственное агентство по дошкольному и общему образованию. Отметим, что создание этих Агентств увеличит оперативность работы и позволит принимать точечные меры.

Практически сразу после указа информационное пространство страны заполнилось различными комментариями. Большая часть этих комментариев носили политико-оценочный характер, нежели объясняющий. Практически все сразу стали экспертами в области образования. Так называемым «камнем преткновения» стала Академия Наук. Буквально шквал критики в адрес академии.

Академия заполнила собою политическую повестку страны. И надо сказать, что благодаря вышеотмеченному указу широкой азербайджанской общественности стали известны названия институтов Академии. А ведь каждый из существующих институтов – это десятки, сотни потенциальных направлений актуальных научных разработок и открытий.

Причинами любых реформ являются либо неэффективность структуры, либо необходимость в функциональной переориентации конкретной системы. Как ни странно, но в условиях статичности такие фундаментальные системы как наука и образования теряют свою гибкость и перестают быть эффективными. Одним из основных содержательных характеристик современного мира является динамичность протекающих процессов. Динамика в купе с каскадом неконтролируемой информации становятся причиной того, что статичность в функционировании делает систему не только малоэффективной, но и может парализовать всю систему или конкретную отрасль. Оказалось, что самой мало защищенной от симптомов статичности сферой является наука.

Посредством обеспечения своей актуальности можно добиться максимальной эффективности работы. Таким образом, востребованность является принципиальным фактором развития. Нет востребованности, значит нет стимуляторов развития. Вспомним примитивный принцип рыночной экономики: спрос рождает предложение. Видимо наука не учла этот примитивный принцип рыночных отношений и не смогла сформировать содержание спроса.

Одна из существенных проблем всех развивающихся стран мира заключается в том, что в этих странах отсутствует прикладной «диалог» между практикой и теорией. Эти отрасли функционируют не просто врознь, они будто даже не подозревают о существовании друг друга.

Данный указ главы государства как раз и является механизмом обеспечения функционального диалога между теорией и практикой. Тем самым, президент страны стимулирует практическую востребованность науки. Интеграция отраслей и направлений может стать причиной того, что «научная экспертиза» станет обязательной практикой в работе всех направлений государственной политики.

В результате практической актуализации науки мы можем надеяться на то, что «науки» в нашей жизни станет больше. Конечно, эта интеграция станет причиной уточнения специальностей по приему студентов в вузы страны. Могут изменится предпочтения абитуриентов и, наконец, технические специальности станут более востребованными. Безусловно, данная интеграция позитивно отразиться на престиже наших вузов.

Учебные заведения благодаря присоединённым к ним научным лабораториям смогут надеяться на повышение своей международной конкурентоспособности, что обязательно отразится на рейтинге университетов. В результате интеграции появится прямая связь между практическими отраслями и учебными заведениями, готовящими для этих отраслей кадры.

Конечно же, благодаря интеграции среди молодежи увеличится количество тех, кто захочет связать свое будущее с наукой. Безусловно, можно обозначить десятки иных факторов, которые объясняют значимость данной инициативы президента Ильхама Алиева. Однако, нельзя упускать из внимания тот факт, что все это происходит в контексте преобразования политической системы страны в целом.

Реформирование и поиск более совершенных форм управления являются, пожалуй, основными характеристиками государственной политики президента.

Асиф Адиль