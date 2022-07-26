Россия в рамках сделки по зерну «не брала на себя обязательств, мешающих продолжать «специальную военную операцию» и уничтожать военную инфраструктуру» — такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Так глава МИД РФ прокомментировал удар «Калибрами» по порту Одессы менее чем через 24 часа после подписания договоренностей об экспорте зерна из украинских портов.

Нет, конечно, на бумаге достигнутые при посредничестве Турции и ООН договоренности выглядели вполне основательно: разблокирование портов, гарантии безопасности для кораблей и т.д. Но менее чем через 24 часа после подписания документов в Стамбуле по порту Одессы, где скопилось 20 миллионов тонн зерна. Всего было запущено четыре ракеты «Калибр» (две из них сбила ПВО), причем, как уверены в Украине, стреляли именно по зернохранилищу. Но не попали — удар пришёлся по насосной станции.

Более того, вначале представители РФ заявили министерству обороны Турции, что не имеют отношения к удару по Одессе. Что выглядело насколько возмутительно, настолько же и смехотворно. В самом деле, «Калибры» — штатное оружие российских ВМС, небольшие их партии экспортировались в Индию, в Египет, но ни у Украины, ни у ее союзников «Калибры» на вооружении не стоят. И кто же тогда стрелял? Ситуация уже тогда напоминала запущенные по Шуше ракеты «Искандер». Относительно которых так и нет ясности, откуда они там взялись: то ли Россия нарушила свои экспортные обязательства и подарила Армении «Искандеры-М», экспорту не подлежащие, то ли армянские «зинворы» добралась до штатного оружия российской базы, а значит, РФ не контролирует свои ракеты должным образом.

Но прошло всего несколько часов, и в Москве подтвердили: да, стреляли по Одессе. Якобы мишенью был военный катер и доставленное из стран Запада оружие. И самое главное, в Москве теперь уверяют, что стамбульские договоренности вовсе не означают, что РФ остановит свою «спецоперацию». Что имеет вполне понятный перевод с политического: подписав «зерновую сделку», Москва вовсе не намерена ее выполнять. А если еще жёстче и циничнее, «да, подписали и забыли, стреляли и будем стрелять, и что вы все нам сделаете?»

То, что Россия, подберем самый мягкий эпитет, далеко не всегда выполняет взятые на себя обязательства даже в рамках подписанных на самом высоком уровне документов — уже давно не секрет и тем более не новость. В Азербайджане это знают на собственном опыте. Достаточно вспомнить Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, где чётко сказано, что «миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил», но воз, то бишь «зинворы», и ныне там. Как заявил накануне президент Азербайджана, «несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны РФ находились в Азербайджане, они обещали нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха», но «уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения». Да тут еще Москву не на шутку подставил глава Совбеза Армении Армен Григорян, который только обещает не отправлять в Карабах «срочников».

Вполне возможно, что кому-то в «первопрестольной» такой стиль поведения не на шутку греет душу, там пребывают в полной уверенности, что могут позволить себе не думать, что по поводу Кремля в других столицах, а уж «поставить в игнор» Гутерриша — и подавно, особенно после его позора в Мариуполе.

Но дело даже не в дискуссии, так ли должно выглядеть «державное величие». Во-первых, на фоне санкций, растущей международной изоляции вообще и ситуации, когда в «трибунал по Украине» приходится приглашать Cирию и Боливию в частности, демонстративно «пинать» принцип «договоры должны соблюдаться» слишком рискованно. А во-вторых, в Москве, похоже, опять забыли просчитать последствия собственной демонстрации величия. Об этом в Кремле то ли не вспомнили, то ли забыли, но продовольственная безопасность и угроза голода — одна из самых обсуждаемых сегодня глобальных проблем. А Украина — один из ведущих мировых экспортеров продовольствия. Причем именно «продовольствия первой необходимости». Украинский экспорт — это 10% мировой пшеницы, 14% кукурузы и 47%, почти половина, подсолнечного масла. От украинского экспорта продовольствия в той или иной степени зависят 400 миллионов человек. А это уже повышает ставки, в том числе и в тех столицах, где, быть может, не выступят с жесткими заявлениями, но выводы, без сомнения, сделают. В том числе и в такой сфере, как реальная договороспособность Кремля. И то, что российское экспертное сообщество в очередной раз не просчитало риски и последствия «демонстрации силы», на реальный масштаб этих рисков, пардон, не особо влияет.

Так что кому запущенные по Одессе «Калибры» нанесли наибольший ущерб, это еще посмотреть.

Нурани, обозреватель