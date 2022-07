Джейхун Байрамов провел в Брюсселе встречу с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели.

Данную информацию привел еврокомиссар в соцсети Twitter.

Вархели отметил, что на встрече обсуждались вопросы энергетики, ситуация в регионе Южного Кавказа и влияние войны в Украине.

«В эти трудные времена энергетическое партнерство ЕС-Азербайджан стоит в центре двусторонних отношений, над которыми Комиссия работает на протяжении многих лет», — написал дипломат.

Discussed energy, situation in the South Caucasus region & the impact of war in Ukraine w/ MFA ⁦@bayramov_jeyhun⁩ . These challenging times has put 🇪🇺- 🇦🇿energy partnership into the main focus of the bilateral relations on which the Commission has worked for years now. pic.twitter.com/9DXtZ2RHzf

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) July 19, 2022