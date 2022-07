Сегодня в Генштабе НАТО прошли положительные переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Генеральный секретарь Столтенберг отметил важность нашего партнерства с Азербайджаном и обсудил сферы дальнейшего сотрудничества

Об этом в соцсети «Твиттер» написал спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина

Он отметил, что Альянс поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

«НАТО также поддерживает усилия Баку по увеличению поставок энергии в Европу», — подчеркнул спецпредставитель.

