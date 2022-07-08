Наступило лето, правда, не совсем привычное, и пока не ощущаем палящих солнечных лучей, которые, как правило, начинают прогревать море с мая. В этом году пляжный сезон хоть и открылся вовремя, но, тем не менее, люди не спешат толпами залезать в воду, как это обычно бывает – она еще довольно холодная. Да и желающих потешить себя пляжным отдыхом маловато, хотя лето синоптики обещали очень жаркое. Но то ли ошиблись, то ли у нас все еще впереди, как говорится, поживем – увидим. Но так или иначе, прохладное лето не мешает любителям улично-дворового полива с утра пораньше выходить со шлангами и с отсутствующим выражением на лице выливать большое количество питьевой воды на тротуары.

Много лет мы наблюдаем одно и то же, причем, никакие убеждения на них не действуют. Поливальщики объясняют свои действия тем, что они якобы хотят добиться «прохлады в жару». Тем не менее, логики никакой: в жаркие дни вода, вылитая на асфальт, дает испарения и духоту, хотя, с другой стороны, в дни, когда «гилавар» поднимает над Баку тучу пыли, действия поливальщиков как-то оправданы. Но мы не уверены, что глобальные проблемы, касающиеся дефицита пресной воды, как-то проникли в их однобокое сознание, заключающееся только в собственном мирке размером не шире двора, в котором они живут.

Возможно, сказанное автором заметки звучит резко, но если бы их мир был бы шире, то они наверняка понимали бы остроту проблемы дефицита пресной воды, о котором говорят вот уже несколько лет подряд. Этой теме посвящаются конференции, передачи, статьи в газетах, видеообращения на самых различных сайтах – но нет, разумные доводы до них не доходят. Поливальщики с завидным упорством по-прежнему стоят, подпирая ворота своих дворов, и поливают, поливают…

Иногда в голову приходят мысли, что даже в условиях постапокалиптического мира, когда все живое вымрет, они будут стоять с шлангами и поливать. И им будет абсолютно все равно, что вода будет стоить дороже африканских алмазов, что от ее нехватки планета потеряет практически все биоразнообразие. Главное – полить. Когда многие годы наблюдаешь за этим действом, начинает казаться, что для некоторой прослойки населения это своего рода «инфернальная идея-фикс», неосуществление которой смерти подобно.

На самом деле, ситуация с питьевой водой хуже некуда: мировые эксперты-гидрологи составили список стран, которые в самое ближайшее время столкнутся с глобальным дефицитом воды к 2040-му году, и Азербайджан в этом списке занимает 20-е место. До 2050 года в результате беспрецедентной засухи из-за изменения климата водоснабжение в республике сократится на 23%, прогнозирует ООН.

Представитель Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева заявила в ходе недавно состоявшегося брифинга о том, что в результате климатических изменений водные запасы республики с населением более 10 млн человек уже сократились на 10%, а в будущем эта цифра будет только расти.

Кроме того, согласно исследованию Института мировых ресурсов, Азербайджан находится на 46 месте в мире по нехватке водных ресурсов. Среди стран Закавказья в нашей стране наименьший объем пресной воды, хотя ситуацию и пытаются изменить за счет использования подземных источников, но, тем не менее, эксперты советуют эксплуатировать их с максимальной с осторожностью.

Представители государственных структур объясняют невозможность обеспечить столицу бесперебойной подачей воды сложностями рельефа, так как некоторые районы находятся на возвышенностях и туда трудно подавать воду.

Отметим, что районы города делятся на три группы: с постоянным доступом к водопроводной воде, с частичным доступом (когда вода идет несколько часов в день) и вовсе «не охваченные» водоснабжением. Хотя ОАО «Азерсу» старается провести водные линии повсеместно, конца этой работе по-прежнему не видно, и пока граждане чувствуют большие неудобства, так как из-за ремонтных работ вода в разных точках города и пригородов периодически отключается, иногда на несколько дней, даже те дома, где напор воды круглосуточный, сидят и вспоминают о баках, которые были сняты с их крыш за последние годы.

Пару лет назад упоминалось и о линиях технической воды для моек машин и полива. Но все это пока тоже в туманном будущем.

Чтобы хоть как-то сохранить драгоценную воду, в 2021 году «Азерсу» обратился в Тарифный совет с просьбой в очередной раз поднять цены на воду. Тарифный совет внял просьбе «Азерсу» и теперь население Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района платит за кубометр воды 0,7 манатов (прежде платили 0,35 манатов), а жители других регионов – 0,6 манатов (ранее — 0,30 манатов).

Кроме этого, тариф на услуги сброса сточных вод (за канализацию) утвержден в размере 0,3 манатов (прежде 0,15 манатов) за кубометр.

Вот так из-за определенной части прослойки населения все жители страны вынуждены платить за воду по повышенному тарифу. Но по ходу для «поливальщиков» все эти доводы – пустой звук, а очередной рост цен на воду расценивают не иначе как «грабительские меры по отношению к народу».

В данном случае происходит парадокс: впервые автор заметки целиком и полностью на стороне «Азерсу», потому что с бестолковым населением нужно бороться так – бить рублем по карману.

Но по ходу, «поливальщикам» все равно, так как за использованную на улице воду платят не они, пока что не во всех частных дворах установлены счетчики. Очень хочется верить в то, что после установки этих счетчиков любителям летнего полива будут приносить такие колоссальные счета за воду, что мало уж точно не покажется. Возможно, именно такой удар по карману заставит их закрыть кран и не растрачивать воду зря.

Яна Мадатова