Российский сопредседатель не принял приглашение обсудить будущее Карабаха, говорится в заявлении Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США в Twitter.

«Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США сегодня беседовал со своими коллегами, чтобы обсудить будущее Карабаха. К сожалению, российский сопредседатель не принял приглашение. Мы рассчитываем на продолжение работы Минской группы», — говорится в сообщении.

The U.S. OSCE Minsk Group Co-Chair spoke with her counterparts today to discuss the future of Nagorno-Karabakh. It’s unfortunate the Russian Co-Chair did not accept the invitation. We look forward to the Minsk Group’s continuing work.

