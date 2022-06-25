Как уже сообщал ранее Minval.az, Казахстан запретил въезд в страну российскому пропагандисту Тиграну Кеосаяну, который пригрозил стране «украинским сценарием». Кеосаян ополчился против Казахстана после решения властей не проводить парад на 9 мая.

«На Украину взгляните внимательно, подумайте серьезно… Если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитрож***ми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь», — говорил в мае пропагандист.

Кеосаян теперь находится в «списке террористов» и отныне является нежелательным лицом для въезда в Казахстан.

Но это, похоже, не очень подействовало на Кеосаяна. Он заявил СМИ, что «с юмором» относится к запрету на въезд в Казахстан и включение в один список с террористами. По словам Кеосаяна, наступит момент, когда он сможет туда приехать, не спрашивая разрешения у властей страны.

«Отношусь с невероятным юмором, отношусь, как будто мне родина орден дала. Это смешно, просто смешно. Вероятно, я задел очень больную точку или точку, которая вызывает у них невероятный страх. Следовательно, я работу журналиста выполнил правильно. Я обязательно приеду в Казахстан. И я не буду спрашивать разрешения у власти Казахстана. Придет тот момент, когда я приеду обязательно в мой родной Казахстан, в мой родной, советский, еще раз повторяю, Казахстан, в котором я вырос», — сказал он.

Весьма самонадеянные заявления, конечно. Интересно, какие «сюрпризы» могут ждать кремлевского пропагандиста, если он попытается незаконно проникнуть на территорию Казахстана? Не пожалеет ли о своих словах?

Своим мнением на этот счет поделились с Minval.az известные эксперты Казахстана.

По словам политолога Казбека Бейсебаева, прежде всего, надо задаться вопросом: а кто такой господин Тигран Кеосаян?

«Да, он, вроде, ведущий на российском ТВ. Насколько я знаю, его передача не является рейтинговой. Честно говоря, в Казахстане его особо никто не знал.

У нас у казахов есть такая поговорка: «Если хочешь, чтобы о тебе заговорили, то подожги землю вокруг себя». Так вот, господин Кеосаян своим наездом на Казахстан и на казахов поджег землю вокруг себя. И чего он этим добился? Он, несмотря на запрет, грозится приехать к нам. Кому он тут нужен? Вместо того, чтобы извиниться, он своим этим вторым наездом окончательно сжег за собой мосты. Лучше бы не позорил имя своего отца, режиссера Эдмонда Кеосаяна, фильмы которого мы до сих по помним», — подчеркнул Бейсебаев.

Айдар Амребаев, политический аналитик, в свою очередь в беседе с «Минвалом» заметил, что внимания серьезной экспертизы не требуют поступки какого-то полоумного придурка, выполняющего заказы потерявших чувство реальности безответственных околокремлевских пропагандистов.

«.. А так, если он вдруг окажется на территории нашей страны, то его ждёт судьба террористов. Он будет посажен за решётку! А то может нарваться и на некоторые неприятности от простых ребят из аула, на коленях прося у них пощады!.. Ему эту совковую дурь быстро вышибут, если она вдруг искренне засела в его башке!», — отметил наш собеседник.

Самир Ибрагимов