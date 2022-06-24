Российский пропагандист Тигран Кеосаян включен в Казахстане в один список с террористами. Об этом, как передает Minval.az, пишет КазТАГ со ссылкой на источники.

«Кеосаян почти сразу после того, как в СМИ прошло, что он будет включен в список «нежелательных», был включен в него. На границе сразу выставили по нему «красные флажки». В этом списке помимо Кеосаяна находятся террористы и прочие нежелательные в Казахстане элементы», — сказал редакции в пятницу источник, знакомый с деталями процедуры.

Как объяснил источник, о том, что Кеосаян был в итоге включен в список нежелательных для въезда в Казахстан лиц, как и было обещано ранее на официальном уровне, публично не заявлялось в соответствии с действующими правилами.

«На самом деле это довольно обширный список, в основном там террористы и прочие лица из схожей категории, и Кеосаян теперь тоже с ними. А о том, что он там в этом списке, официально и не скажут, это не предусмотрено нормами – власти же не будут каждого террориста, которого включили в этот список, поименно называть», — пояснил собеседник.

Как сообщал Minval.az, ранее Кеосаян в одной из своих телепрограмм открыто выступил с угрозами в адрес Казахстана и оскорбительными выпадами.

В министерстве иностранных дел Казахстана в апреле, комментируя высказывания российского пропагандиста, заявили о вероятности его включения в список лиц, нежелательных для въезда в страну.