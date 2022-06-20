Азербайджан с нетерпением ждет возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

Об этом говорится на странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

«Сегодня отмечается Всемирный день беженцев, день, когда мы чтим силу и стойкость беженцев и вынужденных переселенцев по всему миру. Азербайджан с нетерпением ждет возвращения вынужденных переселенцев и отмечает начало новой главы в истории Карабахского региона. Умная деревня Агалы скоро примет семьи вынужденных переселенцев», — говорится в публикации.