Азербайджан с нетерпением ждет возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

Об этом говорится на странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

«Сегодня отмечается Всемирный день беженцев, день, когда мы чтим силу и стойкость беженцев и вынужденных переселенцев по всему миру. Азербайджан с нетерпением ждет возвращения вынужденных переселенцев и отмечает начало новой главы в истории Карабахского региона. Умная деревня Агалы скоро примет семьи вынужденных переселенцев», — говорится в публикации.

Today marks #WorldRefugeeDay, a day when we honor the strength & resilience of #refugees & #IDPs worldwide. #Azerbaijan looks forward to the return of IDPs & celebrating the start of new chapter for #Karabakh region🇦🇿. #SmartVillage of #Aghali will soon be welcoming IDP families. pic.twitter.com/6cJDSBe1Yn

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 20, 2022