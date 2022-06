Турция бесплатно передаст «Байрактар» Литве.

Об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал в Twitter.

«Это невероятно, Турция согласилась бесплатно передать «Байрактар», на покупку которого Литва собирала деньги. Это потрясающе! На собранные деньги мы закупим необходимые для «Байрактара» боеприпасы, а оставшиеся деньги пойдут на поддержку Украины. Спасибо, Турция!»,- отметил министр.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022