Очень злободневную тему затронули сегодня на двухдневной Международной конференции «Медицинское право в эпоху искусственного интеллекта», организованной Юридическим журналом INJURIA совместно с Институтом права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана.

Впервые в Азербайджане во всеуслышание заговорили о множественных проблемах, наблюдаемых в сфере здравоохранения, мертвых нормативных актах и отсутствии регулирования законом ряда отношений в указанной области. Причем в обсуждении проблем принимали участие не только отечественные специалисты в области права и медицины, но и их турецкие коллеги, а также депутаты Милли Меджлиса.

Как сообщает Minval.az, участники конференции отметили, что не работают очень многие нормы в сфере здравоохранения, что население в целом плохо знает о своих правах и не имеет представления о том, предоставление каких сведений можно требовать в медицинских учреждениях. Затронуты тема врачебной ошибки и проблемность в привлечении врачей к уголовной ответственности за допущенные в работе нарушения, повлекшие инвалидность, либо смерть человека.

В частности, доктор философии по праву Маис Алиев заявил, что необходимо добиться четкой работы правового механизма: «Если мы не добьемся этого, то об эффективности действия принятых законов не может быть и речи. Во-первых, необходимо обеспечить легкий доступ всех граждан к качественным медицинским услугам. Считаю, что этот день в Азербайджане не за горами, уже запущена работа Обязательного медицинского страхования (ОМС)».

Во-вторых, нужно создать систему диагностики больных. Должны быть усилены механизмы контроля за здоровым питанием населения и защитой окружающей среды. Необходимо усилить борьбу с наркоманией. И только при комплексном решении перечисленных вопросов мы можем говорить о создании системы здоровья, сказал юрист.

Кроме того, Алиев задался вопросом: Приносят ли сегодня выпускники медицинского университета клятву Гиппократу и если да, то эффективна ли она? По-прежнему ли совесть – лучший контролер?

Потому что наказание, предусмотренное в статье 142 (неоказание помощи больному) Уголовного кодекса АР, — штраф в размере от 1000 до 1 500 манатов недостаточное для того, чтобы врач начал чувствовать ответственность за здоровье и жизнь пациента.

«Здоровье человека — самая высшая ценность и на мой взгляд данная санкция никак не компенсирует потери, понесенные пациентом в результате врачебной халатности или ошибки. Более того, я как юрист вижу, что мои коллеги — адвокаты не хотят браться за иски, где врачей обвиняют в ошибке. Потому что очень сложно доказать вину врача. Отсутствие независимых медицинских экспертов создает в этой сфере очень серьезные проблемы. Судебно-медицинские эксперты — тоже врачи и они прикрывают ошибки своих коллег», — сказал Маис Алиев.

Он также коснулся проблемы острой нехватки медицинских кадров в районах Азербайджана. По его словам, в центральную больницу района, расположенного в часе езды от столицы, за последние 15 лет ни разу не ступала нога выпускника Медицинского университета. В этом ему признался главврач больницы.

«Можем ли мы сегодня сказать, что районные медучреждения обеспечены кадрами и оборудованием? При таком положении дел можем ли мы говорить о безопасности медицинской помощи населению? Очень много вопросов к TƏBIB, Госагентству по ОМС», — сказал юрист.

Алиев указал также на проблемы, с которыми сегодня сталкиваются лица с ограниченными физическими возможностями при попытках получить инвалидность и пособие – это настоящее хождение по мукам.

Затронута также проблема отсутствия корпоративной культуру. «Может быть, настало время призадуматься о принятии Медицинского кодекса?», — задался вопросом юрист.

Между тем при отдельной беседе с Minval.az участник конференции – государственный деятель, медицинский эксперт и руководитель частной медицинской клиники Натиг Мамедов заявил, что обсуждение Медицинского права отражает требования сегодняшнего дня.

Говоря о пакете услуг ОМС, Натиг Мамедов отметил, что в него должны быть включены те заболевания, которые широко распространены среди населения Азербайджана, например, онкологию.

«Очень многие граждане страны не знают, что входит в пакет ОМС. Совсем не значит, что если человек болен онкологией, то он обязательно обречен. На ранней стадии онкология лечится и достаточно успешно. У нас есть Онкологический центр, где работают профессиональные врачи, ученые проводят успешные исследования. Но главная беда в том, что население не ведает о том, что входит в пакет услуг и как ими пользоваться. Народ необходимо просвещать, чтобы люди знали, как пользоваться страховой медициной», — сказал Н.Мамедов.

По его словам, еще в 1989 году тогдашний глава минздрава Талят Гасымов отправил его и еще двоих коллег в Минск изучать страховую медицину. Они привезли оттуда пакет документов. В 1999 году в Азербайджане был принят Закон «О страховой медицине», но, к сожалению, только сегодня эта сфера начала работать.

Юриспруденция в здравоохранении — это обширное понятие, оно связано с образом жизни, социальным обеспечением и другими сферами жизнедеятельности. Поэтому и подход в решении озвученных проблем должен быть комплексным, сказал эксперт.

На вопрос, связанный с ошибками, наблюдаемыми в Азербайджане сплошь и рядом в сфере косметологии и пластической хирургии, Н.Мамедов заявил, что, к сожалению, сегодня в этой области очень много случайных людей.

«Многие из этих косметологов в прошлом работали в салонах красоты, кто-то из них прошел двух-трех-месячные курсы, получил сертификат и заделался «специалистом». Но косметологом должен быть врач с высшим образованием. В свое время у нас была Бакинская косметологическая лечебница, она находилась на 8-м километре. Там работали врачи-профессионалы, специализировавшиеся исключительно на косметологии. Косметология – это одно из подразделений дерматологии, потому что связано с кожей человека. А сегодня применяются очень примитивные методы лечения. Да, сегодня много технологий в косметологии, но это никак не меняет положение дел в качественном плане. Какие-то случайные люди изготавливают мази, кремы, от которых потом у клиентов возникают осложнения. Мне интересно, кто выдает им эти лицензии? Я бы даже добавил, что в пластической хирургии тоже есть случайные люди. С этим надо обязательно бороться. Данная сфера у нас хромает», — отметил медицинский эксперт.

Что касается пакета услуг по ОМС, то для сведения населения здесь приведена ссылка, где можно ознакомиться с перечнем медицинских услуг и тарифов на них, утвержденных президентом от 28 декабря 2016 года: its.gov.az/files/1/teminatlar.pdf

В завершении отметим, что в работе двухдневной конференции, проходящей в отеле Holiday Inn, принимают также участие: представители Администрации президента, минюста, профессор Айтен Мустафазаде, юрист и организатор мероприятия Кямаля Мамедова, директор НИИ кардиологии Гюльназ Дадашева, правозащитник Азер Аллахверанов, председатель Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гаджиева, депутаты Нигяр Арпадараи, Ильхам Мамедов, профессор Хакан Хакери и другие.

Рамелла Ибрагимхалилова