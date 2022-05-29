В Армении — очередной приступ «войны слов». Вначале, напомним, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян весьма оригинально «прочитал» и трёхстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, и международное право, и даже заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева во время поездки в Зангелан. За что удостоился жёсткого ответа от МИД Азербайджана: « Армянская сторона должна понимать, что попытки реализовать поведение десятилетней давности являются не чем иным, как фантазией. Только правильная оценка новых реалий и новых возможностей, сложившихся в регионе, может привести к правильным результатам».

Однако дело, к сожалению, не ограничилось истерикой и фейкометством, которую закатили в Ереване в ответ на заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним: накануне министерство провокаций и «тактического отступления», ой, то есть, пардон, министерство обороны Армении, распространило очередную страшную сказку собственного сочинения: дескать, Азербайджан нарушил режим прекращения огня, и в результате выстрела с азербайджанской стороны получил ранение армянский военнослужащий Давид Варданян. Минобороны Азербайджана эти россказни опровергло ещё накануне. Но сегодня история с фейком получила продолжение. Армянское военное ведомство с прискорбием сообщило, что Давид Варданян скончался. А затем последовала новая истерика МИД Армении: тут тебе и «грубое нарушение ВС Азербайджана режима прекращения огня», и очередная демонстрация «обидок» на прозвучавшие накануне заявления президента Азербайджана, и перечисление всех прежних инцидентов в ереванской трактовке — в общем, весь остальной далеко не джентльменский набор.

Но самое примечательное, МИД Армении, во-первых, реанимирует идею «зеркального отвода войск». А во-вторы, требует, чтобы на инцидент отреагировали «сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ОДКБ, Евросоюз и все международное сообщество».

Оставим в стороне ироничные вопросы, побегут ли вожделенные внешние игроки разбираться с Азербайджаном после первых же хныканий Армении— у одних это мало соответствует собственным интересам, другим не до Армении— со своими проблемами бы разобраться.

Тем более вряд ли есть необходимость напоминать, почему идею Пашиняна о «зеркальном отводе войск» в Азербайджане ещё в прошлом году сочли неприемлемой. Прежде всего, нет ясности, от какой линии предлагается отводить войска. И самое главное, в Баку выступали и выступают за реальную делимитацию и демаркацию границы, а не косметические меры, которые бы закрепили незаконную «прихватизацию» Арменией земель в азербайджанском приграничье и законсервировали бы несогласованный статус границы.

Но вот куда важнее сама по себе попытка Еревана «реанимировать тему». Такие вещи не решаются за одну ночь и в прямом, и в переносном смысле. И слишком многое указывает на то, что в Армении разыгрывают классическую пиар-трёхходовку: сначала изобрести фейк о мнимом «нарушении прекращения огня» со стороны Азербайджана, затем требовать от мирового сообщества примерно наказать Баку, а потом — отказаться от выполнения договорённостей, достигнутых в Брюсселе, но так, чтобы ответственность за это возложить на Азербайджан.

В самом деле, брюссельские договорённости— это реальный шаг к миру, они в интересах обеих сторон, но делимитация и демаркация границ, как, кстати, и напомнил президент Азербайджана, положит конец притязаниям Армении на земли Азербайджана. Что не нравится ереванской партии войны. В конце концов, Армения уже срывала договорённости, достигнутые в Брюсселе 6 апреля, причём делала это по явному внешнему заказу. Нынешний брюссельский раунд тоже был кое-где встречен с нескрываемой ревностью.

Наконец, в интересах внешних игроков могут действовать и определенные круги в армянской армии, которые «работают» на них. Тем более не стоит исключать и попытки Пашиняна и его команды решить одним ударом сразу несколько проблем: и отвлечь внимание от внутренних проблем, в частности, протестов, и продемонстрировать «стальную волю», и выслужиться перед внешними игроками, и если получится, ещё и разобраться с Азербайджаном чужими руками.

Но в Ереване, похоже, в очередной раз забыли о сущей мелочи — о реальном раскладе сил и на поле боя, и в дипломатии. И, судя по всему, не сделали выводов из судьбы канувших в Лету предложений Минской группы ОБСЕ: если предложения, которые Армения сочла для себя невыгодными, будут сорваны, нет никакой гарантии, что следующий «пакет» будет более комфортным для Еревана — все может быть с точностью до наоборот. Особенно если Армения ещё раз спровоцирует «горячий сценарий» и ещё раз получит, как бы это повежливее, заслуженных подзатыльников.

По ходу, хронику «Технофеста» в Баку тоже стоит внимательно отсмотреть.

Нурани, обозреватель Minval.az